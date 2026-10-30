В США дали объявление о поиске человека для выгула робособак: 20 долларов в час

В США искали волонтера, который за 20 долларов в час будет выгуливать собак-роботов. Об этом сообщает UPI.

Отмечается, что стартап Dimensional из Сан-Франциско предложил местным жителям необычную подработку — гулять с робособаками по четыре–шесть часов в день. За каждый час компания готова платить 20 долларов.

При этом, если собака сломается во время прогулки, ее придется нести обратно в офис. Весит одна такая робособака примерно 15 килограммов.

В Dimensional пояснили, что таким образом хотят обучить искусственный интеллект управлять роботами. Первые испытания показали, что пока ИИ справляется с этим хуже человека. Самих робособак стартап закупил у китайской компании Unitree по 2 тысячи долларов за штуку.