Девочки и женщины стали чаще погибать в зонах конфликтов — ООН

В 2025 году в результате конфликтов в мире погибли более 37 тысяч мирных жителей. Четверть всех погибших — девочки и женщины. Это вдвое больше, чем в 2021-м.

Согласно новому докладу Генерального секретаря ООН, посвященному теме «Женщины, мир и безопасность», в настоящее время около 750 миллионов женщин и девочек проживают в радиусе 50 километров от зоны активного конфликта — это на 40 миллионов больше, чем в 2024 году. Данный показатель является самым высоким с 1990 года.

Для женщин и девочек, оказавшихся в зоне военных действий, угроза не ограничивается только бомбардировками. Количество подтвержденных Организацией Объединенных Наций случаев сексуального насилия, связанных с конфликтами, в период с 2022 по 2025 год выросло почти в четыре раза.

Война также усугубляет бедность среди женщин и увеличивает объем неоплачиваемого труда, связанного с уходом за другими людьми.

Около 170 миллионов женщин и девочек живут в зонах конфликтов в условиях крайней нищеты — менее чем на три доллара в день.

В странах, затронутых конфликтами, женщины и девочки тратят на неоплачиваемую работу по дому и уход за близкими в пять раз больше времени, чем мужчины и мальчики, это вдвое превышает среднемировой показатель.

Ситуация усугубляется изменениями в методах ведения войны и тем, что стороны конфликтов все чаще нарушают международное право. Все более широкое применение беспилотников и оружия большой дальности в ходе атак на населенные пункты, включая преднамеренные нападения на школы, рынки и больницы, создает дополнительные угрозы для безопасности женщин. Появление военных технологий на базе искусственного интеллекта усугубляет эти риски.

Несмотря на эти трудности, женщины продолжают прилагать усилия к тому, чтобы защитить свои сообщества и добиться мира.

В докладе также говорится, что в 2025 году женщины составляли лишь 5 процентов участников переговоров в рамках 57 мирных процессов по всему миру (годом ранее этот показатель составлял 7 процентов).

Ситуация усугубляется тем, что работа женщин в этой сфере практически не получает финансовой поддержки. В 2025 году мировые военные расходы достигли рекордной отметки — 2,9 триллиона долларов. При этом 40 процентов женских организаций, действующих в кризисных регионах, ожидают, что в ближайший год им придется временно или окончательно прекратить свою работу из-за острой нехватки средств.