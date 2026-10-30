В Бишкеке водитель автобуса и легковушки не поделили дорогу

В соцсетях распространилось видео, запечатлевшее дорожный конфликт водителя автобуса и легковой машины. Об этом сообщает УПСМ Бишкека.

По его данным, между водителями Hyundai Sonata и автобуса возник конфликт на дороге. В ходе перепалки оба водителя выражались в адрес друг друга нецензурными словами.

По факту в отношении водителей составлены протоколы о правонарушении. За совершение мелкого хулиганства они доставлены в соответствующее городское управление милиции.