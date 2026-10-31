В Бишкеке 31 октября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +19 градусов.

Памятные даты

Всемирный день городов

День учрежден, чтобы привлечь внимание к проблемам мировой урбанизации. Согласно данным ООН, к 2050 году более 60 процентов населения планеты будут городскими жителями. Еще в 1950-х таковых было всего 30 процентов.

Каждый день города мира пополняются почти на 180 тысяч человек.

Международный день экономии

По замыслу его создателей, сегодня следует не только экономить деньги, но и экономить в широком смысле этого слова время, силы, бережно относиться к вещам.

В 1989 году Международный день экономии официально закреплен директивой ООН.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Калыгул Бай уулу

31 октября 1785 года в Иссык-Кульской области родился акын, философ, родоначальник кыргызской акынской поэзии Калыгул Бай уулу.

Добровольное вхождение кыргызов в состав Российской империи вызвало резкие перемены в духовной жизни народа, вследствие чего возникло литературное течение «Замана» («Эпоха»). Одним из первых его представителей и стал Калыгул Бай уулу.

До Октябрьской революции наследие Калыгула передавалось из уст в уста. Последователи цитировали его изречения и распространяли их среди населения, при этом утверждая: «Это были слова Калыгула».

В отличие от других акынов-импровизаторов, он не участвовал в поэтических состязаниях — айтышах, а все свои назидания выражал крылатыми рифмованными речитативами без инструментально-музыкального сопровождения.

Калыгул Бай уулу умер в возрасте 70 лет в 1855-м в селе Ак-Суу Иссык-Кульской области. Тело его похоронено там же, вблизи села Кара-Ой. 30 октября 1999 года в родном селе акына-импровизатора сооружен мавзолей.

Родился виртуоз-комузист Атай Огонбаев

В 1900 году в селе Кок-Кашат (ныне Таласский район) родился композитор и народный певец, виртуоз-комузист Атай Огонбаев. Основатель и руководитель Ансамбля комузистов Киргизской ССР.

Игре на комузе и пению обучался у Токтогула Сатылганова. Его игра отличалась высочайшей техничностью. В этом плане он стоит особняком среди других известных комузистов.

Атай Огонбаев играл, положив комуз на плечо, на голову, заложив его за спину, вращая вокруг туловища, поражая слушателей виртуозной техникой.

Он создал множество любовно-лирических песен, популярных в народе. «Куйдум чок», «Ой булбул», «Гул» стали шедеврами кыргызской песенной лирики.

В 2000-м почта Кыргызстана выпустила марку, посвященную композитору.

Родилась первый заслуженный экономист КР Дамира Усупбекова

Дамира Усупбекова родилась 31 октября 1933 года. Первый заслуженный экономист КР.

Работала старшим экономистом (1956-1966), начальником отдела (1966-1989) в Госплане, старшим экономистом Министерства хлебопродуктов и заготовок Кыргызской Республики (1989-1995).

Была членом Президиума республиканского комитета профсоюза работников государственных учреждений (1967-1978), с 1970 — Комитета женщин КР.

Умерла в 2023 году.

Умер государственный и военный деятель Михаил Фрунзе

В 1925 году в возрасте 40 лет в Москве умер революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной Армии во время Гражданской войны, военный теоретик Михаил Фрунзе.

В Кровавое воскресенье, 9 января 1905-го, участвовал в манифестации на Дворцовой площади в Петербурге, был ранен. Позже Михаил Васильевич признавал, что именно это событие привело его в «генералы от революции».

С января 1925 года — председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам. Под его руководством проводилась военная реформа. Автор ряда военно-теоретических работ.

Похоронен 3 ноября 1925-го на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Куда сходить

Спорт

В парке «Южные ворота» состоится забег «42 луча добра»;

в клубе настольного тенниса в жилмассиве «Ак-Ордо» пройдет турнир;

в комплексе «Тайган» в селе Мраморном состоится автофестиваль.