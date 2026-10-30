В Бишкеке 30 октября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +17 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-12.00 — отрезки улиц Лермонтова, Кольбаева;

9.30-17.00 — отрезки улиц Достоевского, Фрунзе, Кишиневской, жилмассивы «Рухий-Мурас» (улицы 7-я, Рухий-Мурас), «Нижний Токольдош» (улицы Менделеева, Чынары);

12.00-16.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Багыш);

13.00-16.00 — улица Ворошилова, дома 5, 10, 11, 15, 17, 19, 21;

9.00-12.00 — отрезки улиц Боронбая, Репина, Ахунбаева, Муромской, Гагарина, Айни, Дагестанской, переулка Драгобычского;

9.00-14.00 — отрезки улиц Садырбаева, Льва Толстого;

9.00-17.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Абдраева, Лумумбы, Жамгырчинова, Матыева, Асаналиева, Льва Толстого, Абдыкадырова, Красной, Леваневского, Каракольской, Ногина, переулков Украинского, Барнаульского, села Пригородное (улицы Гагарина, Новая), Константиновка (улицы Цветочная, Парковая, Головное Сооружение, Новая, Первомайская, Чуйская, Молодежная, Садовая, Школьная, Береговая, Светлая), Луговое (улицы Алма-Атинская, Мирная, тупик Северный, улицы Новостройка, Садовая, Трансформаторная, Северная, переулок Садовый), микрорайон «Учкун» (улицы Путейская, Учкун, Кайынды, садовое товарищество «Алтын-Бак», улицы Манас, Чымындык, Кенеш), жилмассивы «Кырман», «Тунгуч» (улицы 44 га, Зерноток, Чокморова, Ауэзова);

12.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Ак-Марал);

9.00-15.00 — улица Осмонкула, жилмассив «Кайынды» (улица Керамическая);

11.00-17.00 — жилмассив «Аска-Таш» (улицы Месароша, Профсоюзная);

9.00-13.00 — села Кой-Таш (улицы Кул уулу Кытая, Аблесова, Проектируемая, Ракишева, садовое товарищество «Медик», улицы Кой-Таш, Мурзалиева, Кыдыралы уулу Курмана, Сегизбаева, Новая, Горная), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Стройка, Сатыбекова, Аламединская, Исабекова, Байчечекей, Дача, Новостройка, Чункурчак, Кара-Кыян), Прохладное (улицы Каныбаева, Пушкина, Первомайская, Украинская, Западная), Военный городок (улица Фрунзе);

13.00-17.00 — села Кой-Таш (улицы Проектируемая, Бекбердиева), Прохладное (улицы Первомайская, Западная, Каныбека, Украинская).

29-30 октября — район отключения ограничен БЧК, улицей Лермонтова, железной дорогой, улицами Ленина, Калинина, проспектом Жибек Жолу, «Городком энергетиков», микрорайоном «Аламедин-1», «Городком строителей», микрорайоном «Учкун», жилмассивом «Учкун», микрорайоном «Тунгуч», жилмассивами «Рухий-Мурас» и «Кырман», АГНКС, «Бишкек Сут», ОсОО «Алтын Ажыдаар», ОАО R eemstma, ОсОО «Жанар».

У кого намечается той

Медербек Туманов

Родился 30 октября 1989 года. Заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана.

Памятные даты

Состоялись выборы президента Кыргызстана

30 июня Жогорку Кенеш назначил выборы президента страны на 30 октября 2011 года — за эту дату проголосовали 107 депутатов, против — 1.

Из 16 кандидатов победу одержал Алмазбек Атамбаев, набрав 63,24 процента голосов избирателей. Второе и третье места заняли Адахан Мадумаров и Камчыбек Ташиев соответственно.

Люди, которые меняли мир

Родился советский живописец Семен Чуйков

Родился 30 октября 1902 года в Пишпеке. Народный художник СССР.

В 1934-м при активном содействии Семена Чуйкова организован Союз художников Кыргызстана. В 1935 году открылась первая студия, на основе которой в 1939-м образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Семена Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

Наследие Семена Афанасьевича огромно, его произведения вошли в Золотой фонд многих крупнейших музеев мира.

Умер 18 мая 1980 года в Москве.

Родился кинодраматург Кубат Жусубалиев

Родился 30 октября 1941 года в селе Кердегей Ошской области Киргизской ССР.

С 1968-го — редактор студии «Кыргызтелефильм».

В 1967 году выходят сборник рассказов на кыргызском языке и повесть «Солнце не закончило свой автопортрет».

В кино известен как актер, а также сценарист документальных теле­фильмов «Куда прилетают лебеди» (1968), «Здравствуй, джайлоо» (1977, в соавторстве), «Кумыс» (1978), «Яки рождаются на снегу» (1979), очерков «Мосты Дюйшена» (1972, приз «Золотой дракон» на Кра­ковском международном фестивале в 1973-м), «Поле Кульсары» (1972), «Дар» (1973).

Член Союза кинематографистов СССР с 1975 года.

Куда сходить