В Бишкеке 29 октября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-14.00 — микрорайон «Тунгуч», дома 64/4, 64/5;

13.30-16.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Сон-Куль, Иссык-Куль, Субан-Ата);

9.00-13.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Улан, Адигине, Азия, Жетиген, Стадионная, Калкагар, Торт-Гуль), Военный городок (улица Фрунзе), село Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Строительная, Новостройка, Проектируемая, Алиакбарова, переулок Чуйский, жилмассив «16 га»);

9.00-17.00 — отрезки улиц Валдайской, Курчатова, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-5, 6, 7, 8, 19, 106), села Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская, Подгорная, тупик Алма-Атинский, район ПМК-3), Торт-Гуль (улицы Кумушалиевой, Мадиева, Куланова, Кыдыкеевой, Тулеева, Кийизбаевой, Куюковой, Кольбаева, Алапаева);

9.00-19.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Казакова, Жамгырчинова, Абдраева, переулков Чугуевского, Монгольского;

8.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская, БЧК, школа на улице Юбилейной, детский сад «Теремок», детский сад на улице Первомайской);

9.00-17.30 — отрезки улиц 9 Января, Власова, Волковой, Ильменской, Садыгалиева, Лумумбы, Троицкой, Очаковской, села Кой-Таш (улицы Кул уулу Кытая, Аблесова, Проектируемая, Ракишева, садовое товарищество «Медик», улицы Мурзалиева, Кой-Ташская, Кыдыралы уулу Курмана, Сегизбаева, Новая, Горная), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Стройка, Сатыбекова, Аламединская, Исабекова, Байчечекей, Дача, Новостройка, Чункурчак, Кара-Кыян), Прохладное (улицы Каныбаева, Пушкина, Первомайская, Украинская, Западная);

13.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Конур Осмон, Уметалиева, Майрам, 7 Апреля, Карагул Акмат, Егимбаева, Кыяла, садовое товарищество «Строитель», улицы Алымбаева, Салкын, Сейтек, Маликова, Жумадила Жапарова, район Панорамы), Таш-Добо (улица Кыргызская).

10.00-22.00 — жилмассив «Мурас Ордо».

29-30 октября — район отключения ограничен БЧК, улицей Лермонтова, железной дорогой, улицами Ленина, Калинина, проспектом Жибек Жолу, «Городком энергетиков», микрорайоном «Аламедин-1», «Городком строителей», микрорайоном «Учкун», жилмассивом «Учкун», микрорайоном «Тунгуч», жилмассивами «Рухий-Мурас» и «Кырман», АГНКС, «Бишкек Сут», ОсОО «Алтын Ажыдаар», ОАО Reemstma, ОсОО «Жанар».

У кого намечается той

Медербек Алиев

Родился 29 октября 1986 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

В Кыргызстане прошли третьи президентские выборы

Выборы в Кыргызстане прошли 29 октября 2000 года. Аскар Акаев снова выдвинут в качестве кандидата, несмотря на то, что в Конституции было указано: «Одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд».

Оппозиция заявляла, что решение ЦИК о регистрации Аскара Акаева в качестве кандидата в третий раз является противозаконным и подлежит немедленной отмене, а сам глава государства злоупотребляет властью.

Всего на выборах было 19 кандидатов.

В итоге Аскар Акаев получил 74,47 процента голосов, Омурбек Текебаев («Ата Мекен») — 13,89 процента, Алмазбек Атамбаев (СДПК) — 6 процентов.

Всемирный день борьбы с инсультом

Установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006-м с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.

По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7 миллиона человек в год во всем мире.

На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем если недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55-60 лет, то сейчас около трети случаев приходится на людей трудоспособного возраста (30-40 лет).

Люди, которые меняли мир

Родился государственный и военный деятель Шабдан Джантаев

Родился 29 октября 1839 года в племени сары-багыш на территории нынешнего Кеминского района в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке баатыра.

В 1860-м Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862 года участвовал в обороне Ташкента от мятежников.

Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком Азрети-Султана (Туркестана), а народ стал называть его Шабданом баатыром. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан даткой.

За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдану баатыру в 1883-м пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста IV степени. В 1883 году он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.

Умер 6 апреля 1912-го.

Родился ученый Зыяш Бектенов

Родился 29 октября 1911 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Выдающийся ученый, манасовед, языковед и фольклорист, заслуженный профессор Кыргызстана.

В соавторстве с Ташимом Байджиевым выпустил первый учебник кыргызского языка для 3-4-х классов и учебник по кыргызской литературе для средних школ.

В течение многих лет занимался изучением различных вариантов эпоса «Манас». Перевел на кыргызский язык произведения мировых классиков.

Скончался в 1994-м.

Родилась актриса Даркуль Куюкова