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24.kg

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

00:15, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке 29 октября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.

Отключение света, газа, воды

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  • 9.30-14.00 — микрорайон «Тунгуч», дома 64/4, 64/5;
  • 13.30-16.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Сон-Куль, Иссык-Куль, Субан-Ата);
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Улан, Адигине, Азия, Жетиген, Стадионная, Калкагар, Торт-Гуль), Военный городок (улица Фрунзе), село Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, Строительная, Новостройка, Проектируемая, Алиакбарова, переулок Чуйский, жилмассив «16 га»);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Валдайской, Курчатова, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-5, 6, 7, 8, 19, 106), села Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская, Подгорная, тупик Алма-Атинский, район ПМК-3), Торт-Гуль (улицы Кумушалиевой, Мадиева, Куланова, Кыдыкеевой, Тулеева, Кийизбаевой, Куюковой, Кольбаева, Алапаева);
  • 9.00-19.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Казакова, Жамгырчинова, Абдраева, переулков Чугуевского, Монгольского;
  • 8.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская, БЧК, школа на улице Юбилейной, детский сад «Теремок», детский сад на улице Первомайской);
  • 9.00-17.30 — отрезки улиц 9 Января, Власова, Волковой, Ильменской, Садыгалиева, Лумумбы, Троицкой, Очаковской, села Кой-Таш (улицы Кул уулу Кытая, Аблесова, Проектируемая, Ракишева, садовое товарищество «Медик», улицы Мурзалиева, Кой-Ташская, Кыдыралы уулу Курмана, Сегизбаева, Новая, Горная), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Стройка, Сатыбекова, Аламединская, Исабекова, Байчечекей, Дача, Новостройка, Чункурчак, Кара-Кыян), Прохладное (улицы Каныбаева, Пушкина, Первомайская, Украинская, Западная);
  • 13.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Конур Осмон, Уметалиева, Майрам, 7 Апреля, Карагул Акмат, Егимбаева, Кыяла, садовое товарищество «Строитель», улицы Алымбаева, Салкын, Сейтек, Маликова, Жумадила Жапарова, район Панорамы), Таш-Добо (улица Кыргызская).
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  • 10.00-22.00 — жилмассив «Мурас Ордо».
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29-30 октября — район отключения ограничен БЧК, улицей Лермонтова, железной дорогой, улицами Ленина, Калинина, проспектом Жибек Жолу, «Городком энергетиков», микрорайоном «Аламедин-1», «Городком строителей», микрорайоном «Учкун», жилмассивом «Учкун», микрорайоном «Тунгуч», жилмассивами «Рухий-Мурас» и «Кырман», АГНКС, «Бишкек Сут», ОсОО «Алтын Ажыдаар», ОАО Reemstma, ОсОО «Жанар».

У кого намечается той

Медербек Алиев

Родился 29 октября 1986 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

В Кыргызстане прошли третьи президентские выборы

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Выборы в Кыргызстане прошли 29 октября 2000 года. Аскар Акаев снова выдвинут в качестве кандидата, несмотря на то, что в Конституции было указано: «Одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд».

Оппозиция заявляла, что решение ЦИК о регистрации Аскара Акаева в качестве кандидата в третий раз является противозаконным и подлежит немедленной отмене, а сам глава государства злоупотребляет властью.

Всего на выборах было 19 кандидатов.

В итоге Аскар Акаев получил 74,47 процента голосов, Омурбек Текебаев («Ата Мекен») — 13,89 процента, Алмазбек Атамбаев (СДПК) — 6 процентов.

Всемирный день борьбы с инсультом

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Установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006-м с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.

По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7 миллиона человек в год во всем мире.

На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем если недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55-60 лет, то сейчас около трети случаев приходится на людей трудоспособного возраста (30-40 лет).

Люди, которые меняли мир

Родился государственный и военный деятель Шабдан Джантаев

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Родился 29 октября 1839 года в племени сары-багыш на территории нынешнего Кеминского района в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке баатыра.

В 1860-м Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862 года участвовал в обороне Ташкента от мятежников.

Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком Азрети-Султана (Туркестана), а народ стал называть его Шабданом баатыром. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан даткой.

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За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдану баатыру в 1883-м пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста IV степени. В 1883 году он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.

Умер 6 апреля 1912-го.

Родился ученый Зыяш Бектенов

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Родился 29 октября 1911 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Выдающийся ученый, манасовед, языковед и фольклорист, заслуженный профессор Кыргызстана.

В соавторстве с Ташимом Байджиевым выпустил первый учебник кыргызского языка для 3-4-х классов и учебник по кыргызской литературе для средних школ.

В течение многих лет занимался изучением различных вариантов эпоса «Манас». Перевел на кыргызский язык произведения мировых классиков.

Скончался в 1994-м.

Родилась актриса Даркуль Куюкова

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Родилась 29 октября 1919 года в селе Токольдош. Сценическая жизнь началась в 1936-м в Театре юного зрителя во Фрунзе. Сыграла более 100 разнохарактерных ролей. Создана целая галерея высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.

Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.

В кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.

Избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Умерла 20 марта 1997-го.

Родился государственный деятель Феликс Кулов

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Родился 29 октября 1948 года во Фрунзе. Кыргызский государственный и политический деятель, председатель партии «Ар-Намыс».

Занимал должности первого заместителя министра внутренних дел Киргизской ССР, министра внутренних дел КР, министра национальной безопасности, вице-президента, губернатора Чуйской области, мэра Бишкека (1987-1997), премьер-министра (2005-2007).

Был депутатом «легендарного» парламента, принимал непосредственное участие в разработке Декларации о независимости Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

  • В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, выставка графики и юбилейная выставка Виктора Шестопала;
  • состоятся несколько показов в рамках XIV Республиканского театрального фестиваля;
  • Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова приглашает на мастер-класс;
  • концерт The World’s Best Music пройдет в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

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