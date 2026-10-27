USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

00:15, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке 27 октября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +17 градусов.

Отключение света, газа, воды

313250_w_h500_1699962542_r.jpg
  • 9.30-13.00 — микрорайон «Аламедин-1», дома 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а;
  • 9.30-14.00 — микрорайон «Тунгуч», дома 36/2, 7/1;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Достоевского, Фрунзе, отрезки улиц Скрябина, Жукеева-Пудовкина, Медерова;
  • 13.00-15.30 — отрезки переулка Токольдош, улицы Октябрьской;
  • 15.30-17.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (участки № 28, 133, 133с);
  • 9.00-12.00 — отрезки улицы Айни, Леваневского, Псковской, переулки Кантовский, Вилюйский, Самаркандский, Краснофлотский;
  • 9.00-15.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Жетиген, Адигине, Улан, Орто, Торт-Гуль, Стадионная, Азия);
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Алыкулова), село Мраморное, жилмассивы «Осмон-Ата», «Оскон-Ордо», «Салкын-Тор», контур № 323;
  • 9.00-18.30 — село Маевка (улицы Веселая, Молодая Гвардия, Школьная, Сельская, Садаева, Тулебердиева, Совхозная);
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-2);
  • 13.00-17.00 — село Таш-Добо (улица Кыргызская).
324062_w_h500_1710141994_r.jpg
  • 10.00-18.00 — район, ограниченный улицами Култегин, Гидростроительной, Дордой, Ибраимова, Курманжан Датка, 12-й улицей, Набережной и 8-й улицей;
  • 9.00-24.00 — район, ограниченный улицами Малдыбаева, Ахунбаева, Тыныстанова, Абдрахманова, Саманчина и 9-м микрорайоном.

Памятные даты

Верховный Совет Кыргызстана избрал Аскара Акаева первым президентом республики

92051.jpg

27 октября 1990 года Аскар Акаев избран на должность президента Киргизской ССР, которая учреждена Верховным Советом республики.

В 1991-м он победил на президентских выборах, став всенародно избранным главой государства.

Учреждение поста президента и избрание Аскара Акаева 27 октября запустили процесс демонтажа советской партийной системы в республике, что уже менее чем через год привело к провозглашению полной государственной независимости Кыргызстана.

В Кыргызстане образовано подразделение «Альфа»

92326.jpg

Специальное подразделение антитеррора Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики образовано 27 октября 1992 года.

Отделение находилось на особо секретном «нелегальном» положении. Члены группы использовали документы прикрытия и жили на конспиративных квартирах. В лицо бойцов знали единицы, даже родственники спецназовцев не догадывались, где служат их близкие.

За время существования проведено свыше 300 спецопераций по пресечению террористической и преступной деятельности. Саперы «Альфы» провели свыше 200 боевых разминирований.

Состоялась первая церемония вручения кинопремии «Ак Илбирс»

92053.jpg

Первая церемония вручения кинопремии «Ак Илбирс» состоялась 27 октября 2012-го.

Основной целью ежегодной кинопремии «Ак Илбирс» являются улучшение качества производимой кинопродукции в Кыргызстане, а также создание стимула для дальнейшего развития методом отбора самых лучших работ по утвержденным комиссией номинациям.

Премия присуждается при поддержке Союза кинематографистов КР, общественного фонда «Айтыш» и Фонда развития кино.

Всемирный день аудиовизуального наследия

92052.jpg

В 2005-м на своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным днем аудиовизуального наследия — в ознаменование годовщины принятия в 1980-м Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия срочных мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио- и телевизионные программы, аудио- и видеозаписи.

Аудиовизуальная история Кыргызстана хранится в Центральном государственном архиве кинофонофотодокументов.

Люди, которые меняли мир

Родилась блокадница Ленинграда Прасковья Ильина

Родилась 27 октября 1913 года. Прошла Великую Отечественную войну, участвовала в снятии блокады Ленинграда.

Обладательница множества медалей и наград.

Умерла 10 января 2014-го в Оше.

Куда сходить

Спорт

  • На стадионе «Нитро-Арена» в Канте состоится матч чемпионата Кыргызстана между командами Bishkek City и Dordoi Bishkek.

Культура

  • В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, выставка графики и юбилейная выставка Виктора Шестопала;
  • состоятся несколько показов в рамках XIV Республиканского театрального фестиваля;
  • Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова приглашает на мастер-класс.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

Материалы по теме

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Популярные новости

Бизнес

Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана U15 заняла второе место в группе

 

Вечерний дайджест: основные события 26 октября в Кыргызстане

 

В России могут перенести дату запуска новой системы найма трудовых мигрантов

 

Чемпионат мира по борьбе. Амантур Исмаилов завоевал бронзовую медаль

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 октября: днем немного потеплеет

 

Атака на Иран

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Экономика

Данияр Амангельдиев выступил на форуме ЮНКТАД в Дохе. О чем он говорил

 

В Токмоке планируют запустить полный цикл переработки шерсти на фабрике «Касиет»

 

Потенциальные потери от оползней в Центральной Азии оценили в $3,59 миллиарда

 

Нацбанк КР скорректировал минимальные требования по управлению кредитным риском

 

В Кыргызстане ускорят выдачу акцизных марок и экспортных разрешений

 

Садыру Жапарову доложили о миллиардных проектах в Тогуз-Тороуском районе

 

Власть

Трамп назвал Норвегию «дерьмовой страной» за отказ вручить ему Нобелевку

 

Дочь певицы Анжелики Кайратовой завоевала корону на конкурсе красоты в Индии

 

«Видели мы таких кризис-менеджеров». Депутат о назначении главы «Кыргызфармация»

 

КФС передумал менять лимит на легионеров после обращения футбольных клубов

 

Минздрав обвинили в срыве поставок лекарств для онкобольных

 

США хотят выдвинуть экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генсека ООН

 

Ситуация вокруг Украины

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 

Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

 

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта — Зеленский

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18