В Бишкеке 27 октября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +17 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-13.00 — микрорайон «Аламедин-1», дома 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а;

9.30-14.00 — микрорайон «Тунгуч», дома 36/2, 7/1;

9.30-17.00 — отрезки улиц Достоевского, Фрунзе, отрезки улиц Скрябина, Жукеева-Пудовкина, Медерова;

13.00-15.30 — отрезки переулка Токольдош, улицы Октябрьской;

15.30-17.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (участки № 28, 133, 133с);

9.00-12.00 — отрезки улицы Айни, Леваневского, Псковской, переулки Кантовский, Вилюйский, Самаркандский, Краснофлотский;

9.00-15.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Жетиген, Адигине, Улан, Орто, Торт-Гуль, Стадионная, Азия);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Алыкулова), село Мраморное, жилмассивы «Осмон-Ата», «Оскон-Ордо», «Салкын-Тор», контур № 323;

9.00-18.30 — село Маевка (улицы Веселая, Молодая Гвардия, Школьная, Сельская, Садаева, Тулебердиева, Совхозная);

11.00-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-2);

13.00-17.00 — село Таш-Добо (улица Кыргызская).

10.00-18.00 — район, ограниченный улицами Култегин, Гидростроительной, Дордой, Ибраимова, Курманжан Датка, 12-й улицей, Набережной и 8-й улицей;

9.00-24.00 — район, ограниченный улицами Малдыбаева, Ахунбаева, Тыныстанова, Абдрахманова, Саманчина и 9-м микрорайоном.

Памятные даты

Верховный Совет Кыргызстана избрал Аскара Акаева первым президентом республики

27 октября 1990 года Аскар Акаев избран на должность президента Киргизской ССР, которая учреждена Верховным Советом республики.

В 1991-м он победил на президентских выборах, став всенародно избранным главой государства.

Учреждение поста президента и избрание Аскара Акаева 27 октября запустили процесс демонтажа советской партийной системы в республике, что уже менее чем через год привело к провозглашению полной государственной независимости Кыргызстана.

В Кыргызстане образовано подразделение «Альфа»

Специальное подразделение антитеррора Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики образовано 27 октября 1992 года.

Отделение находилось на особо секретном «нелегальном» положении. Члены группы использовали документы прикрытия и жили на конспиративных квартирах. В лицо бойцов знали единицы, даже родственники спецназовцев не догадывались, где служат их близкие.

За время существования проведено свыше 300 спецопераций по пресечению террористической и преступной деятельности. Саперы «Альфы» провели свыше 200 боевых разминирований.

Состоялась первая церемония вручения кинопремии «Ак Илбирс»

Первая церемония вручения кинопремии «Ак Илбирс» состоялась 27 октября 2012-го.

Основной целью ежегодной кинопремии «Ак Илбирс» являются улучшение качества производимой кинопродукции в Кыргызстане, а также создание стимула для дальнейшего развития методом отбора самых лучших работ по утвержденным комиссией номинациям.

Премия присуждается при поддержке Союза кинематографистов КР, общественного фонда «Айтыш» и Фонда развития кино.

Всемирный день аудиовизуального наследия

В 2005-м на своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным днем аудиовизуального наследия — в ознаменование годовщины принятия в 1980-м Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия срочных мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио- и телевизионные программы, аудио- и видеозаписи.

Аудиовизуальная история Кыргызстана хранится в Центральном государственном архиве кинофонофотодокументов.

Люди, которые меняли мир

Родилась блокадница Ленинграда Прасковья Ильина

Родилась 27 октября 1913 года. Прошла Великую Отечественную войну, участвовала в снятии блокады Ленинграда.

Обладательница множества медалей и наград.

Умерла 10 января 2014-го в Оше.