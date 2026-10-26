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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

00:15, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке 26 октября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +15 градусов.

Отключение света, газа, воды

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  • 9.30-12.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Рухий Мурас 1-я, 2-я, 3-я);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Буденного, Саратовской, Фрунзе, Пархоменко, село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Рысмендиева, Южная, дома 262, 264, Лесхозная);
  • 11.00-15.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Рухий Мурас 1-я, 2-я, 3-я, 4-я);
  • 14.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы Рухий Мурас 1-я, 2-я)
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Алыкулова), отрезки улиц Токтогула, Бейшеналиевой, Кулиева, Киевская, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы От-Араба, Камбаркан, Жетиген, Саадак, Лущихина, Молдо Нияза, Кербен, Омуракунова, Кун-Кочо, Кырк-Чоро, Хан-Тенир, Кожожаш, Алыкулова), «Калыс-Ордо» (улицы 7-я, 106-я), села Васильевка (улицы Солто-Ата, Верхняя Ат-Баши, переулок Больничный, улицы Шаршеналиева, Фрунзе, Комсомольская, контуры № №  430, 569, 580, улицы Октябрьская, МТФ), Бирлик (улицы Фабричная, Токтогула, Лесная, Жумалы, Новая), Бирдик (улицы Сыдыкбека), Кок-Жар, жилмассив «Оскон-Ордо», (улицы Чокана Валиханова, Южный БЧК);
  • 12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Казыбек, Жетиген, Ай-Кочо, Кун-Кочо, Алтын-Казык, Омуракунова);
  • 9.00-14.00 — пересечение улиц Махатма Ганди и БЧК (военная часть);
  • 9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Трудовая, Дружбы, Мира, Курманалиева, переулок Солнечный);
  • 9.00-13.00 — села Восток (улицы Семетей, Курманбек, Сейтек), Лебединовка (проспект Победы);
  • 13.00-17.00 — села Лебединовка (проспект Ленина), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Гоголя, Максима Горького, Панфилова), Бирлик (улица Почтовая).

Памятные даты

День памяти воинов, погибших во время баткенских событий 1999–2000 годов

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День установлен в целях увековечивания подвига павших героев, сохранения исторического наследия, преемственности традиций и военно-патриотического воспитания, а также пропаганды и повышения престижа военной службы.

Баткенские события стали серьезным испытанием прочности духовных и нравственных устоев, готовности органов военно-политического управления, Вооруженных сил и населения к практической защите суверенитета и безопасности государства, возможностей военно-экономического потенциала страны.

Международный день школьных библиотек

Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября начиная с 1999-го по инициативе ЮНЕСКО.

Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый президент этой организации Питер Дженко.

Куда сходить

Спорт

  • На стадионе «Алга» состоится матч команд «Озгон» и «Алга» в рамках чемпионата Кыргызстана по футболу.

Культура

  • Кыргызский театр юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой покажет спектакль «Келкел».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

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