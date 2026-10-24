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24.kg

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

00:15, 24 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке 24 октября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +10 градусов.

У кого намечается той

Гулшаркан Култаева

Родилась 24 октября 1972 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

День работников дипломатической службы Кыргызской Республики

Дата приурочена ко Всемирному дню ООН. Установлен в соответствии с постановлением правительства от 21 октября 1998 года.

На плечах дипломатических работников Кыргызстана лежит большая ответственность за достойное представление национальных интересов страны на международной арене.

День работников стандартизации и метрологии Кыргызской Республики

Установлен постановлением правительства от 1 октября 1996 года.

24 октября 1927-го введены основы национальной стандартизации и метрологии в республике.

День Организации Объединенных Наций

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24 октября — день принятия Устава ООН. Одним из первых документов организации было принятие в декабре 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

В ООН входит 193 государства, каждое также является членом Генеральной Ассамблеи ООН. Главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет безопасности, Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), Международный суд. Также ООН имеет ряд собственных специализированных учреждений — международных межправительственных организаций по экономическим, социальным и гуманитарным вопросам (ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МВФ, МОТ, ЮНИДО).

Люди, которые меняли мир

Родилась кинорежиссер Динара Асанова

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Родилась в 1942-м во Фрунзе. Советский кинорежиссер, актриса и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР.

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День памяти Динары Асановой. Что вы знаете о жизни и творчестве режиссера? Тест

После окончания школы в 1960–1962 годах работала ассистентом режиссера на киностудии «Кыргызфильм», снялась в картинах «Девушка из Тянь-Шаня», «У каждого своя дорога».

С 1973-го — режиссер киностудии «Ленфильм». Среди ее лент — «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, единственный…» и другие.

Скоропостижно скончалась в Мурманске 4 апреля 1985 года во время съемок фильма «Незнакомка».

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Творчеству Динары Асановой посвящены документальные фильмы «Товарищи: Динара Асанова» (1986, режиссер Ричард Дентон, Би-би-си), «Очень вас всех люблю» (1987, режиссер Игорь Алимпиев), «Динара» (1988, режиссер Виктор Титов), «Динара Асанова» (2003, режиссеры Марина Чудина и Екатерина Харламова, «Ленфильм»).

Куда сходить

Спорт

  • На стадионе имени Долона Омурзакова в 18.00 начнется финал Кубка Кыргызской Республики по футболу между клубами «Нефтчи» и «Мурас Юнайтед».

Культура

  • В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, выставка графики и юбилейная выставка Виктора Шестопала;
  • в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева покажут оперу-дастан «Ак-Мөөр»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на премьеру;
  • на площади имени Турдакуна Усубалиева открыта выставка-ярмарка «Алтын күз»;
  • в парке «Евразия» пройдет «Осенний бал»;
  • в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт Намазбека Уралиева.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

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