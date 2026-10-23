В Бишкеке 23 октября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.

Отключение света, газа, воды

11.00-14.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Иссык-Куль, Багыш);

14.00-16.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Исакеева, Сон-Кол);

9.00-15.30 — улица Балтагулова, дом 2/2;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улица Алыкулова), «Киргизия-1» (улицы Самойленко, Кожомкулова), села Нижняя Ала-Арча (улицы Молодежная, Октябрьская), Лебединовка (улицы Манаса, Ошская, Калинина, проспекты Победы, Ленина, улицы Мичурина, Токмокская, 22га, Боконбаева, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Каджисайская, Кирова, Луганская, переулок Школьный, улицы Чапаева, Узгенская, Кузнечная, Родниковая, Тянь-Шаньская, Северная, Загорская), Виноградное (улицы Чуйская, Спортивная, Алма-Атинская, Советская, Молодежная, Фрунзе, Токтогула, 6-й распред, Ленина, Пушкина, Озерная, Лермонтова, Контур, Крупской);

9.00-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Курчатова;

9.00-16.00 — отрезки улиц Орозбекова, Логвиненко, Серова, Курганской, переулка Донской;

9.00-19.00 — село Пригородное (улицы Островского, Юбилейная, Новая, Жаштык, Гагарина, Эркиндик);

9.00-13.00 — села Кой-Таш (улицы Кул уулу Кытай, Аблесова, Проектируемая, Ракишева, садовое товарищество «Медик», улицы Кой-Таш, Мурзалиева, Кыдыралы уулу Курман, Сегизбаева, Новая, Горная), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Стройка, Сатыбекова, Аламединская, Исабекова, Байчечекей, Дача, Новостройка, Чункурчак, Кара-Кыян), Прохладное (улицы Каныбаева, Пушкина, Первомайская, Украинская, Западная), Военный городок (улица Фрунзе);

13.00-17.00 — села Байтик (улицы Эшмамбета, Тулебердиева, Колхозная, Ала-Арчинская, Пионерская, Новостройка, Новая, Суюмбаева, Матросова, Исмаилова, Байтика, Джантошева, переулок Таласский, улицы Раимбекова, Тулебердиева, Береговая, Школьная, Земледелец, Тынчтык), Башкара-Суу (улицы Сыдыкова, Джаткомбаева, Комсомольская, Пехотка, Гагарина, Совхозная), Сарбан (улица 40 лет Киргизии, садовое товарищество «Земледелец», улицы Тогуз Булак, Проектируемая).

10.00-22.00 — улицы Айни, Джунусалиева, Гагарина, Абдраимова, проспект Чингиза Айтматова.

22-23 октября — село Аламедин, БЧК, Верхний Ат-Башинский канал, переулок Дачный, улицы Алма-Атинская, Гидростроительная, Аул, Курманалиева, Первомайская, Логвиненко, Киргизская, объездная дорога, река Ала-Арча, улица Бухарская, переулок Заводской, улицы Коллективная, Кырк Чоро, село Нижняя Ала-Арча, жилмассивы «Красный строитель», «Кайынды», «Эне-Сай», «Керамическая», «Чалбай», промышленные предприятия «Шоро», «Шин-Лайн», «Куликовский торт», завод «Сантех Заготовок», улица Елебесова, № 211 (Городская противотуберкулезная больница), жилмассивы «Ак-Тилек-1», «Ак-Тилек-2».

Памятные даты

Международный день снежного барса

Состоявшийся в октябре 2013-го в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику — Международному дню снежного барса, отмечаемому с той поры ежегодно 23 октября.

Снежный барс известен иначе как ирбис. Это уникальное животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Ареал обитания этого крупного хищного млекопитающего семейства кошачьих — высокогорные районы Центральной Азии.

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Результатом обсуждений стало принятие 23 октября 2013-го программы по сохранению уникального животного, оформленной в виде декларации. Дата принятия этой бишкекской декларации и выбрана в качестве даты для учреждения праздника.

Открытие российской авиабазы «Кант»

В сентябре 2003 года Россия заключила договор на 15 лет с Кыргызстаном о размещении в Канте авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. Официальное открытие авиабазы состоялось 23 октября 2003-го.

В 2009 году президенты КР и РФ Курманбек Бакиев и Дмитрий Медведев подписали меморандум по дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, регулирующей пребывание российских воинских формирований на территории республики и размещение дополнительного российского воинского контингента.

Люди, которые меняли мир

Родился Яков Логвиненко

Родился 23 октября 1895 года в Пишпеке. Активный борец за советскую власть в Семиречье и Киргизии.

Командир 1-го Пишпекского советского полка. Под его командованием в 1918-м подавлен Беловодский мятеж.

В 1919 году Якова Логвиненко назначили начальником гарнизона Пишпека, позднее — военкомом Семиреченского тракта.

Скончался 9 апреля 1933-го. Похоронен в Дубовом парке в братской могиле с красногвардейцами.

В Бишкеке его именем названа улица.

Родился писатель Жунай Мавлянов

Родился 23 октября 1923 года в селе Кош-Тюбе Ошской области. Заслуженный учитель Киргизской ССР, ветеран ВОВ.

Начал свой творческий путь в 1948-м. В 1960 году вышел сборник его стихов «Журок» («Сердце»).

После трех сборников стихов полностью перешел к прозе. Автор рассказов «Мой дневник» (1967), «Дай руку» (1969), «Молния» (1972), «Хлеб» (1973), «Жизнь» (1979), «Мать» (1983), «Я и мои односельчане» (1985), повестей «Что с тобой, Бекиш?» (1964), «Ожидание» (1966), романов «Ясное небо» (1972), «Высота» (1977), «Невозвратные годы» (1995).

По мотивам повести «Арча с одинокой веткой» снят фильм (1966).

Имя Жуная Мавлянова присвоено лицею-интернату в Кербене Аксыйского района (1994). Его именем названа улица в Бишкеке.

Погиб 25 ноября 2003-го.

Родился поэт и драматург Жалил Садыков

Родился 23 октября 1932-го в селе Кичи-Кемин. Советский и кыргызский поэт и переводчик, драматург, редактор. Печатался с 1950 года. Автор таких книг, как «Убада» (1958), «Летняя заря» (1961), «Страницы веков» (1964), «Я пою о Родине» (1968), «Незабываемые мелодии» (1971), «Пьесы» (1976), «Земное чудо» (1986) и других. С 1980-го возглавил репертуарно-редакционную коллегию Министерства культуры Киргизской ССР. С 1981 по 1985 год являлся советником Союза писателей КР по Нарынской и Иссык-Кульской областям. С 1988 по 1992 год работал главным редактором газеты «Кыргыз маданияты». Автор слов гимна Кыргызстана. В Кыргызском государственном академическом театре драмы поставлена трилогия Жалила Садыкова «Манастын уулу Семетей» (1982), «Сейтек» (1987), «Айкол Манас» (1990). В театрах Кыргызстана поставлены пьесы драматурга «Эр Тоштук», «Ак Моор», «Жукеев-Пудовкин» и другие. Перевел на кыргызский язык произведения классиков и великих поэтов прошлого и современности.