Сборную Кыргызстана на чемпионате мира по борьбе представят 22 спортсмена
С 24 октября по 1 ноября в Астане пройдет чемпионат мира по спортивной борьбе среди взрослых. За медали мирового первенства поборются представители трех дисциплин: греко-римской, вольной и женской борьбы. Об этом сообщает Госагентство по физкультуре и спорту.
Честь Кыргызстана на международном турнире будут защищать 22 спортсмена. В состав национальной сборной вошли 10 борцов греко-римского стиля, 8 представителей вольной борьбы и 4 спортсменки женской сборной.
Состав сборной Кыргызстана
Греко-римская борьба:
- Кутман Калбаев — до 55 килограммов;
- Курманбек Жапаров — до 60 килограммов;
- Афтандил Таалайбек уулу — до 63 килограммов;
- Раззак Бейшекеев — до 67 килограммов;
- Амантур Исмаилов — до 72 килограммов;
- Ырыскелди Максатбек уулу — до 77 килограммов;
- Акжол Махмудов — до 82 килограммов;
- Азат Салидинов — до 87 килограммов;
- Үзүр Жусупбеков — до 97 килограммов;
- Ильхам Токтаев — до 130 килограммов.
Вольная борьба:
- Абдымалик Карачов — до 57 килограммов;
- Асан Өмүрбек уулу — до 61 килограммов;
- Тайырбек Жумашбек уулу — до 65 килограммов;
- Эрназар Акматалиев — до 70 килограммов;
- Орозобек Токтомамбетов — до 74 килограммов;
- Жакшылык Байташов — до 79 килограммов;
- Малик Шаваев — до 86 килограммов;
- Яков Чаплин — до 92 килограммов.
Женская борьба:
- Гүлнур Таштанбекова — до 65 килограммов;
- Мээрим Жуманазарова — до 68 килограммов;
- Нурзат Нуртаева — до 72 килограммов;
- Айпери Медет кызы — до 76 килограммов.