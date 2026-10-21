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24.kg

Сборную Кыргызстана на чемпионате мира по борьбе представят 22 спортсмена

21:21, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

С 24 октября по 1 ноября в Астане пройдет чемпионат мира по спортивной борьбе среди взрослых. За медали мирового первенства поборются представители трех дисциплин: греко-римской, вольной и женской борьбы. Об этом сообщает Госагентство по физкультуре и спорту.

Честь Кыргызстана на международном турнире будут защищать 22 спортсмена. В состав национальной сборной вошли 10 борцов греко-римского стиля, 8 представителей вольной борьбы и 4 спортсменки женской сборной.

Состав сборной Кыргызстана

Греко-римская борьба:

  • Кутман Калбаев — до 55 килограммов;
  • Курманбек Жапаров — до 60 килограммов;
  • Афтандил Таалайбек уулу — до 63 килограммов;
  • Раззак Бейшекеев — до 67 килограммов; 
  • Амантур Исмаилов — до 72 килограммов; 
  • Ырыскелди Максатбек уулу — до 77 килограммов;
  • Акжол Махмудов — до 82 килограммов; 
  • Азат Салидинов — до 87 килограммов; 
  • Үзүр Жусупбеков — до 97 килограммов; 
  • Ильхам Токтаев — до 130 килограммов.

Вольная борьба: 

  • Абдымалик Карачов — до 57 килограммов; 
  • Асан Өмүрбек уулу — до 61 килограммов; 
  • Тайырбек Жумашбек уулу — до 65 килограммов;
  • Эрназар Акматалиев — до 70 килограммов; 
  • Орозобек Токтомамбетов — до 74 килограммов;
  • Жакшылык Байташов — до 79 килограммов;
  • Малик Шаваев — до 86 килограммов;
  • Яков Чаплин — до 92 килограммов.

Женская борьба: 

  • Гүлнур Таштанбекова — до 65 килограммов;
  • Мээрим Жуманазарова — до 68 килограммов;
  • Нурзат Нуртаева — до 72 килограммов;
  • Айпери Медет кызы — до 76 килограммов.

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