Сборная Кыргызстана с победы стартовала на FIFA U-15 World Cup & Festival

Юношеская сборная Кыргызстана провела первый матч на FIFA U-15 World Cup & Festival в Азербайджане. Об этом сообщается на официальной странице молодежных сборных Кыргызстана по футболу.

Турнир среди команд, составленных из игроков не старше 15 лет, стартовал сегодня в Баку.

Сборная Кыргызстана обыграла сверстников из Уганды со счетом 4:3. В составе кыргызстанской команды голами отметились Элхан Мыйманбаев, Нурэль Асылбеков и Байэль Жанышбеков (2).

В матче второго тура 25 октября наши футболисты встретятся с командой из Эквадора.

В чемпионате мира выступят 190 команд, состоящих из игроков 2011–2012 годов рождения. Матчи пройдут в необычном формате 8×8 на уменьшенных полях. Участники распределены по 32 группам. Сборная Кыргызстана под руководством главного тренера Владимира Сало попала в группу U.