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Самозапрет на кредиты в Кыргызстане за год использовали более 300 тысяч человек

18:02, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

За год действия механизма добровольного запрета на оформление кредитов в Кыргызстане услугой воспользовались 304,9 тысячи человек. На 1 ноября 2026 года активный статус ограничения сохраняют 200,1 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка КР.

По ее данным, государственная услуга позволяет гражданам бесплатно ограничить заключение кредитных договоров с финансово-кредитными организациями. Оформить защиту можно через мобильное приложение «Түндүк», где пользователи активируют опцию «Самозапрет на кредитование», выбирают необходимое кредитное бюро и направляют запрос, после чего ограничение активируется.

Процедура снятия запрета требует времени и завершается через 12 часов с момента подачи обращения, причем при подключении услуги в нескольких кредитных бюро процедуру отзыва необходимо повторить в каждом из них.

Услугу самозапрета на кредиты в Кыргызстане внедрили после резкого роста мошенничества в данной сфере. Особенно это касается оформления онлайн-займов.

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