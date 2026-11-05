Самозапрет на кредиты в Кыргызстане за год использовали более 300 тысяч человек

За год действия механизма добровольного запрета на оформление кредитов в Кыргызстане услугой воспользовались 304,9 тысячи человек. На 1 ноября 2026 года активный статус ограничения сохраняют 200,1 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка КР.

По ее данным, государственная услуга позволяет гражданам бесплатно ограничить заключение кредитных договоров с финансово-кредитными организациями. Оформить защиту можно через мобильное приложение «Түндүк», где пользователи активируют опцию «Самозапрет на кредитование», выбирают необходимое кредитное бюро и направляют запрос, после чего ограничение активируется.

Процедура снятия запрета требует времени и завершается через 12 часов с момента подачи обращения, причем при подключении услуги в нескольких кредитных бюро процедуру отзыва необходимо повторить в каждом из них.

Услугу самозапрета на кредиты в Кыргызстане внедрили после резкого роста мошенничества в данной сфере. Особенно это касается оформления онлайн-займов.