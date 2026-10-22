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Садыр Жапаров призвал чиновников быстро решать проблемы жителей Базар-Коргона

19:43, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Садыр Жапаров сегодня, 22 октября, в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область встретился с жителями Базар-Коргонского района. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Участники встречи подняли темы развития дорожной и коммунальной инфраструктуры, обеспечения жильем, разрешения земельных и имущественных споров, поддержки предпринимателей и доступности льготного кредитования.

Особое внимание было уделено состоянию дорог в населенных пунктах, повышению безопасности дорожного движения, обеспечению населения водой и другим задачам, непосредственно влияющим на качество жизни граждан.

Садыр Жапаров отметил, что работа по развитию дорожной инфраструктуры продолжается, и призвал жителей с пониманием относиться к поэтапной реализации намеченных планов. Для повышения безопасности дорожного движения он поручил изучить состояние опасных участков и принять необходимые меры для предупреждения аварий.

В ходе встречи также обсуждались защита прав граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, оказание помощи людям с инвалидностью, оформление документов и рассмотрение дел, связанных с судебными разбирательствами. Отдельно были затронуты вопросы поддержки предпринимателей и контроля за исполнением ранее принятых решений.

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Фото пресс-службы президента

Президент подчеркнул необходимость усиления работы местных органов власти с населением. Он отметил, что многие проблемы можно было своевременно решить на местном уровне.

В этой связи руководителям поручено активнее взаимодействовать с гражданами, оперативно реагировать на их обращения и принимать необходимые меры в пределах своих полномочий.

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