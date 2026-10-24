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Садыр Жапаров прилюдно раскритиковал Догдуркуль Кендирбаеву

19:48, 24 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Президент Садыр Жапаров публично раскритиковал работу системы управления образованием во время встречи с жителями Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Отвечая на обращение одного из местных жителей, глава Кыргызстана заявил, что проблемы связаны не столько со стратегией, сколько с качеством менеджмента и отсутствием цифровизации в образовательной сфере.

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Садыр Жапаров раскритиковал министра просвещения Догдуркуль Кендирбаеву, которая присутствовала на мероприятии.

Глава государства поручил оцифровать данные о школах, учителях и обеспечении учебниками, чтобы отслеживать ситуацию в каждом регионе.

«В плане образования, стратегии проблем нет, но менеджерское качество на нуле. Цифровизация на нуле», — заявил президент, обращаясь к чиновнице.

В качестве примера Жапаров привел ситуацию с учебниками в Нарыне. По его словам, из 15 тысяч книг 5 тысяч распространили, а 10 тысяч остались на складе. Президент потребовал наладить учет и сделать информацию доступной в электронной системе.

«Сколько учителей, сколько школ, сколько учебников дошло до районов — все это оцифруйте. Откроете компьютер и увидите», — поручил он Кендирбаевой.

В ответ министр пообещала подготовить презентацию по всем проблемам и показать ее президенту.

Напомним, критика в адрес Минпросвещения и его главы Догдуркуль Кендирбаевой из уст главы государства звучит не в первый раз за последние несколько дней. На встрече с жителями Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области он заявил, что хотел объявить министру выговор.

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