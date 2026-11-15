Иссыккульцы используют полиэтиленовые пакеты, пожаловались президенту

Президент Кыргызстана завершил рабочую поездку по Иссык-Кульской области. В графике Садыра Жапарова также были встречи с местным населением.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2

В Тонском районе местный предприниматель рассказал, что торговые точки снова используют полиэтиленовые пакеты, несмотря на введенные экологами ограничения.

Напомним, что в соответствии с Законом «Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий на территории Кыргызской Республики», а также Указом президента Кыргызской Республики № 131 от 26 апреля 2022 года «О неотложных мерах по сохранению экологии Иссык-Куля» в курортно-рекреационной зоне Иссык-Кульской области запрещены использование и продажа пакетов из полимерной пленки.

По словам сельчанина, ранее он открыл цех по производству экологически чистых пакетов. и теперь поставляет свою продукцию в магазины района.

Он пожаловался, что после окончания Всемирных игр кочевников многие торговые точки снова стали использовать полиэтиленовые пакеты и попросил у Садыра Жапарова поддержки.

Президент предложил предпринимателю расширять производство и считает, что такие цеха нужно открывать и в других регионах. Он пообещал ему оказать содействие в развитии производства.

Отметим, что с 1 января 2027 года в Кыргызстане запрет на производство, продажу и бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов будет действовать на всей территории страны.