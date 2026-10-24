Кыргызстанский предприниматель, основатель и генеральный директор American School, автор международных научных публикаций Эрлан Усубакунов удостоен награды Leader in Multicultural Education — «Лидер в сфере мультикультурного образования» — на 41-м World School Summit в Куала-Лумпуре.

Эрлан Усубакунов также выступил в качестве спикера, представив тему о значительном влиянии преподавателей и их поддержки на академическое и личностное развитие студентов.

26 сентября 2026 года в столице Малайзии состоялся 41-й World School Summit — международный саммит, посвященный развитию образования, инновациям, педагогическому лидерству и международному сотрудничеству.

Мероприятие проходило при участии Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU). На международной площадке присутствовали представители более 40 стран.

Особое внимание привлекло участие кыргызстанца, основателя American School Эрлана Усубакунова. Он получил персональную награду Leader in Multicultural Education.

Отмечается, что награду основал Ананд Кумар — основатель образовательной инициативы Super 30. Он известен своей работой по расширению образовательных возможностей талантливой молодежи по всему миру.

Награда стала международным признанием деятельности Эрлана Усубакунова в направлении мультикультурного образования, который основан на культурном многообразии, развитии лидерских качеств и формировании открытого мировоззрения у подрастающего поколения.

Тема выступления кыргызстанца была посвящена значительному влиянию преподавателей, их поддержке и наставничеству в формировании академических достижений, мотивации и личностного развития студентов.

В центре обсуждения находилась тема роли преподавателя не только как носителя знаний, но и как наставника, способного раскрыть способности студента, укрепить его уверенность в себе, развить самостоятельность и стремление к достижению поставленных целей.

Поддержка педагога, его профессиональная заинтересованность и способность создавать благоприятную образовательную среду приобретают особое значение в условиях стремительных технологических изменений.

Несмотря на развитие искусственного интеллекта и цифровых образовательных платформ, человеческое участие, доверие и личный пример преподавателя остаются важнейшими составляющими эффективного обучения.

Эта проблематика занимает существенное место не только в практической, но и в научной деятельности Эрлана Усубакунова.

Помимо предпринимательской и образовательной деятельности, Эрлан Усубакунов является автором научных статей, опубликованных в международных научных изданиях Universum и International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM).

Его исследования посвящены мотивации педагогов, инклюзивному образованию и развитию дополнительных образовательных программ.

Одной из ключевых работ является научная статья «Особенности мотивации преподавательского состава в частных образовательных учреждениях», опубликованная в журнале Universum: психология и образование, № 12 (126), 2024 год.

В исследовании анализируются современные подходы к мотивации педагогов частных школ Кыргызстана, вопросы профессионального выгорания, вовлеченности преподавателей и формирования эффективной образовательной среды.

Автор рассматривает значение материальных и нематериальных стимулов, профессионального признания и возможностей развития педагогических кадров.

Данная научная работа непосредственно связана с тематикой выступления Эрлана Усубакунова на World School Summit в Куала-Лумпуре.

Другое исследование — «Инклюзивное образование и его влияние на успеваемость школьников с особыми потребностями», опубликованное в журнале Universum: психология и образование, № 4 (130), 2025 год.

В статье рассматриваются методы индивидуального обучения, профессиональная подготовка преподавателей, внедрение образовательных технологий и значение социальной поддержки для повышения качества и доступности образования.

Отдельного внимания заслуживает научная публикация «Features of the Implementation of Additional Education Programs in Children's Summer Camps» — «Особенности реализации дополнительных образовательных программ в детских летних лагерях», представленная в международном журнале IJARESM.

Это направление связано с практической деятельностью Усубакунова по развитию дополнительного образования и молодежных программ, включая American School Camp.

Научные публикации показывают, что профессиональные интересы Эрлана Усубакунова охватывают взаимосвязанные вопросы: мотивацию преподавателей, развитие учащихся, инклюзивное обучение и современные формы организации образовательного процесса.

Эрлан Усубакунов является основателем и генеральным директором American School — образовательного проекта, деятельность которого связана с обучением, воспитанием и раскрытием потенциала молодого поколения.

Его профессиональный подход объединяет современные образовательные методики, развитие лидерских способностей, межкультурный обмен и формирование личной ответственности.

Важное место занимают программы American School Camp, ориентированные на практическое развитие детей и подростков, командную работу, самостоятельность и международное культурное взаимодействие.

Практический опыт в сфере образования в сочетании с научной деятельностью формирует основу профессионального подхода Усубакунова к вопросам обучения и воспитания.

Еще одним профессиональным достижением Эрлана Усубакунова стало успешное завершение программы Certificate in Leadership and AI Adoption организации Leaders Excellence at Harvard Square.

Полученный сертификат подтверждает прохождение образовательной программы, посвященной лидерству и вопросам внедрения искусственного интеллекта.

Изучение современных технологий дополняет его деятельность в сфере образования и отражает интерес к новым инструментам управления и развития образовательных организаций.

Награждение на World School Summit в Куала-Лумпуре стало значимым этапом профессионального пути Эрлана Усубакунова.

Полученная международная награда, выступление на образовательном саммите, публикация научных исследований и развитие American School демонстрируют многогранность его деятельности.

Особое значение имеет сочетание практического образовательного опыта с исследованием проблем современной педагогики.

Научные работы Усубакунова, посвященные мотивации преподавателей, инклюзивному образованию и дополнительным образовательным программам, позволяют рассматривать его профессиональную деятельность в более широком контексте развития образовательной системы.

Международное признание основателя American School обращает внимание на вклад представителей Кыргызстана в развитие современной образовательной среды и создание новых возможностей для молодого поколения.

История Эрлана Усубакунова показывает, что развитие молодежи начинается с поддержки преподавателей, совершенствования образовательных методик и стремления дать каждому учащемуся возможность раскрыть свой потенциал.