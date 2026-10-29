Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Турцию

Садыр Жапаров сегодня, 29 октября, прибыл с рабочим визитом в Анкару (Турция). Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, борт главы государства приземлился в международном аэропорту «Этимесгут».

На флагштоках аэропорта вывешены государственные флаги Кыргызской Республики и Турецкой Республики, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

Президента Садыра Жапарова встретил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и другие официальные лица.

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Напомним, что в рамках визита глава государства примет участие в 13-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).