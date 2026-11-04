Рубль резко подешевел, евро и юань также пошли вниз: курс валют на 4 ноября

Российский рубль, евро и китайский юань показали снижение после недавнего роста. Курс казахского тенге слегка укрепился, американский доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Казахский тенге:

Китайский юань:

В 2026 году Национальный банк провел 13 интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).