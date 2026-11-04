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Рубль резко подешевел, евро и юань также пошли вниз: курс валют на 4 ноября

09:22, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Российский рубль, евро и китайский юань показали снижение после недавнего роста. Курс казахского тенге слегка укрепился, американский доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

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Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4499 сома (практически без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,39 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 97,8914 сома (снижение на 0,28 процента). Не удержал планку и вновь опустился ниже отметки в 98 сомов.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,93 сома, продажа — 98,93 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0765 сома (падение на 0,71 процента). Заметный откат после вчерашнего укрепления.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,022 сома, продажа — 1,091 сома.
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Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1928 сома (плюс 0,05 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1721 сома, продажа — 0,2037 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 13,1079 сома (минус 0,38 процента). Снижение после серии исторических рекордов.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,97 сома, продажа — 13,68 сома.
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  • В 2026 году Национальный банк провел 13 интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.

Справка 24.kg

Валютная интервенция — операция Национального банка КР по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса сома и сдерживания инфляции.

Дефицит валюты возникает при увеличении спроса со стороны бизнеса, в связи с большими импортными закупками товаров и оборудования, обеспечением внешних выплат и по другим причинам.

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