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Лауреатом Букеровской премии стал британский писатель Майкл Джон Харрисон

15:11, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Лауреатом Букеровской премии в 2026 году стал британский писатель Майкл Джон Харрисон. Церемония награждения прошла 9 ноября в Лондоне. Он получил приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов и памятную статуэтку.

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 На момент награждения Харрисону исполнился 81 год, таким образом он установил новый возрастной рекорд среди лауреатов премии.

Сюжет антиутопии «Конец всего» (The End of Everything) разворачивается на побережье графства Кент спустя годы после загадочной катастрофы и прихода существ под названием iGhetti. Главный герой живет с пожилой тетей и собирает выброшенные на берег вещи. Однажды он находит желеобразное создание, которое быстро увеличивается в размерах, осваивает человеческую речь и начинает указывать людям, что им делать.

В шорт-лист премии также вошли еще пять произведений: «Исчезающие» Марлона Джеймса, «Черная сумка» Люка Кеннарда, «Можем ли мы накормить короля» Ребекки Перри, «Джон, сын Джона» Дугласа Стюарта и «То, о чем мы никогда не говорим» Элизабет Страут.

Букеровская премия — самая престижная премия в области литературы. Присуждается автору, проживающему в одной из стран Содружества наций или в Ирландии, за роман, написанный на английском языке. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.

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