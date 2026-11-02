В Алайском районе отметили 85-летие народного писателя Кубатбека Жусубалиева

В Алайском районе Ошской области отметили 85-летие народного писателя Кыргызстана Кубатбека Жусубалиева. Праздничные мероприятия прошли в Гульчо и родном для писателя селе Кердегей.

В районном доме культуры собрались представители творческой интеллигенции, общественные деятели, местные жители и приглашенные гости. Участникам показали видеоролик о жизни и творческом пути юбиляра, а также организовали выставку, посвященную его произведениям и биографии.

Глава Алайского района Адыл Сапаров поздравил писателя с юбилеем и вручил ему звание «Почетный гражданин Алайского района» за вклад в развитие художественной литературы. В мероприятии также приняли участие первый заместитель полномочного представителя президента в Ошской области Мирлан Орозбаев, общественный деятель и меценат Аскар Салымбеков, писатель и ученый Сулайман Кайыпов, дипломат и профессор Ирина Оролбаева, коллеги и современники Кубатбека Жусубалиева.

Торжество продолжилось в родном селе писателя Кердегей. Гости посетили дом, сад и хозяйство.

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Кубатбек Жусубалиев — кыргызский писатель, представитель новой волны кыргызской прозы. Родился 30 октября 1941 года в селе Кердегей Алайского района Ошской области.

Его первые рассказы опубликованы в 1963-м. Широкую известность получил после повести «Күн автопортретин тартып бүтө элек» («Солнце еще не дорисовало свой автопортрет»), которую высоко оценили Чингиз Айтматов и Туголбай Сыдыкбеков. Среди наиболее известных произведений — роман «Муздак дубалдар» («Холодные стены») и книга «Жети сөз жана Конфуций» («Семь слов и Конфуций»).

В 2019 году Кубатбеку Жусубалиеву присвоили звание народного писателя Кыргызстана.

Его называют неординарной фигурой в кыргызской литературе. Любит одиночество, с 40 лет не ест мясо, не курит и предпочитает писать произведения от руки. Также писатель увлекается коллекционированием необычных камней и много путешествовал по Алтаю, Хакасии и Туве.