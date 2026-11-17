Книга «Сивогривый» кыргызского писателя Султана Раева вышла на монгольском языке. Издание опубликовано в столице Монголии — Улан-Баторе.

Перевод произведения на монгольский язык позволит местным читателям познакомиться с современной кыргызской литературой и творчеством одного из известных представителей национальной писательской школы.

Отмечается, что произведения Султана Раева уже переведены более чем на 20 языков мира, благодаря чему кыргызская литература получает известность за пределами страны.

Ранее на монгольском языке издавались произведения великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Книга «Сивогривый» стала первым изданием Султана Раева на монгольском языке и уже вызывает интерес у монгольских читателей.