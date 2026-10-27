В приоритете ИИ. Microsoft предлагает уволиться 60 тысячам сотрудников

Microsoft предлагает добровольно уволиться 60 тысячам сотрудников из-за больших затрат на внедрение искусственного интеллекта. По данным портала Business Insider, компания разослала корпоративное письмо, в котором предлагается более четверти своих сотрудников добровольно уволиться в обмен на денежное пособие и помощь в поиске новой работы.

«Предложение о добровольном увольнении отражает важную часть того, как мы развиваем наш подход к изменениям: создание большей гибкости и по возможности большего количества способов для сотрудников сформировать свою следующую главу в жизни», — написала директор по персоналу Microsoft Эми Коулман.

По информации Reuters, предложение распространяется на подразделения, связанные с разработкой ИИ, Xbox, Windows, а также с финансами и кадровыми вопросами. Отделы продаж и некоторые инженерные подразделения писем не получили.