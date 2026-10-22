Премия имени Сахарова присуждена Международному уголовному суду
Премия имени Сахарова присуждена Международному уголовному суду. Об этом решении заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола, пишет DW.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции против самого МУС и его сотрудников, а также распорядился заблокировать их активы в Соединенных Штатах и кредитные карты.
С 1988 года Европарламент присуждает премию имени Сахарова «За свободу мысли» отдельным лицам и организациям, которые выступают за права человека и свободу слова.