Премия имени Сахарова присуждена Международному уголовному суду. Об этом решении заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола, пишет DW.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции против самого МУС и его сотрудников, а также распорядился заблокировать их активы в Соединенных Штатах и кредитные карты.

С 1988 года Европарламент присуждает премию имени Сахарова «За свободу мысли» отдельным лицам и организациям, которые выступают за права человека и свободу слова.