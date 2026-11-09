В Кыргызстане состоится первый национальный кинофестиваль

12 декабря в Бишкеке состоится I Кыргызский национальный кинофестиваль. Об этом сообщили организаторы мероприятия — Кыргызский союз кинодеятелей.

Отмечается, что кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики.

На конкурс принимаются полнометражные художественные и документальные фильмы, снятые в 2025-2026 годах. Картины должны быть на тему национальных ценностей и длиться не менее 60 минут, но не более двух часов.

Прием фильмов проводится до 15 ноября. 21 ноября отборочная комиссия объявит список из 10 кинолент, вошедших в шорт-лист конкурса.

Победители фестиваля будут определены в пяти номинациях: «Лучший фильм» (Гран-при), «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший актер/актриса» и «Лучшее художественное мастерство» (оператор, художник, композитор). Победителям будут вручены дипломы, статуэтки и денежные призы.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку по ссылке на страницах организации в Facebook и Instagram, а также предоставить синопсис, трейлер фильма, биографию режиссера и ссылку на просмотр фильма.