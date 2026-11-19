С 24 декабря во всех кинотеатрах Кыргызстана зрителям будет представлен полнометражный художественный фильм «2001» известного кинорежиссера Руслана Акуна. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, картина снята при полной финансовой поддержке Национальной киностудии имени Толомуша Океева «Кыргызфильм». Это один из крупных проектов отечественного кинопроизводства.

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Производство началось 13 мая, а съемки проходили в августе — сентябре. Для работы над отдельными сложными эпизодами в Кыргызстан специально доставили необходимую технику, а также привлекли зарубежных специалистов.

Фильм «2001» погружает зрителей в напряженную историю, полную неожиданных обстоятельств, борьбы за человеческую жизнь и инстинкта самосохранения. В картине раскрываются темы испытания человеческих качеств в чрезвычайных ситуациях, принятия решений перед лицом опасности и борьбы за выживание.