Подрядчика в Ошской области оштрафовали за «резиновый» асфальт

В селе Ата-Башат Узгенского района Ошской области выявили нарушения при асфальтировании дороги. Подрядную компанию «Толман» оштрафовали и обязали устранить недостатки в течение 10 дней. Об этом сообщили в Министерстве строительства.

Проверку провели после видеообращения местного жителя, пожаловавшегося на качество дорожных работ. На место выехали специалисты Ошского регионального управления государственного архитектурно-строительного контроля и Республиканского центра сертификации в строительстве.

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Заказчиком капитального ремонта дороги выступает айыл окмоту Жалпак-Таш, подрядчиком — ОсОО «Толман».

Общая протяженность дороги 3,2 километра. На сегодня асфальт уложили на участке длиной 700 метров.

Во время проверки специалисты взяли образцы асфальтобетона для лабораторного исследования. Они проверят плотность, толщину и другие показатели качества покрытия.

По итогам проверки подрядчика оштрафовали на 200 тысяч сомов. Компании дали 10 дней на устранение выявленных недостатков.

В Министерстве строительства сообщили, что продолжат контролировать качество строительных и ремонтных работ и принимать меры при выявлении нарушений.