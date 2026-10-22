По факту избиения подростка в Новопавловке возбуждено уголовное дело

Милиция установила личности несовершеннолетних, видео с участием которых было ранее распространено в социальных сетях.

Очевидцы сняли на видео, как в парке избивали подростка. Отец потерпевшего обратился с заявлением принять меры.

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Как сообщили в УВД Ленинского района Бишкека, трое несовершеннолетних, 2010 и 2009 годов рождения, были доставлены в подразделение милиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

Милиция призвала родителей уделять внимание воспитанию детей и разъяснять им последствия противоправных действий.