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Отказались от газа. Почему задерживается поставка новых автобусов в Бишкек

16:50, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Вопрос предстоящей поставки 625 восьмиметровых автобусов подняли на заседании постоянной комиссии по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии городского кенеша.

Ранее вице-мэр Рамиз Алиев сообщал, что автобусы будут поступать поэтапно до конца 2026-го, первые партии ожидаются к началу учебного года. Однако их до сих пор нет.

«Мэрия должна была приобрести этот транспорт до конца лета. Но ввиду сложившейся ситуации в мире и проблем с поставками газа муниципалитет заменил технические требования. Летом мы говорили о газомоторном оборудовании, а в настоящее время прорабатываем вопрос о приобретении электробусов. Ожидаем, что до конца этого года получим какую-то часть», — сказал сегодня на заседании чиновник.

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По его данным, в настоящее время решается вопрос составления договоров с отобранными компаниями. Коммерческие предложения вносили более 10 поставщиков, из них отобрали несколько.

Новый транспорт позволит дополнительно открыть 23 новых маршрута по всем четырем районам столицы.

Депутат Казыбек Эргешов поднял также вопрос стоимости проезда в частных автобусах. «Почему в них проезд стоит 20 сомов и не действует правило безналичной оплаты? В городе должна быть единая тарифная политика», — заметил он.

Рамиз Алиев подчеркнул, что в планах мэрии выкупить эти восьмиметровые частные автобусы и запустить муниципальные.

Он добавил, что частники не субсидируются из бюджета, поэтому у них тариф остался 20 сомов, тогда как в муниципальным общественном транспорте — 17 сомов при безналичной оплате.

На заседании чиновники отметили, что частные экспресс-маршруты, следующие в том числе на рынок «Дордой», закрываются из-за нерентабельности.

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