Осторожно, снег! На перевале Тоо-Ашуу ухудшилась погода

Сегодня на перевале Тоо-Ашуу идет снег. В связи с ухудшением погодных условий Управление по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области обратилось к водителям с предупреждением.

Автомобилистов призывают строго соблюдать Правила дорожного движения, выдерживать безопасную дистанцию между машинами и использовать зимние шины.

Особую осторожность необходимо проявлять на горных участках дороги, где снегопад может осложнить движение транспорта.

В настоящее время соответствующие службы проводят работы по очистке дороги от снега.

Информации о закрытии перевала или введении ограничений на движение транспорта не поступало.