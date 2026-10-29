Осторожно, снег! На перевале Тоо-Ашуу ухудшилась погода
Сегодня на перевале Тоо-Ашуу идет снег. В связи с ухудшением погодных условий Управление по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области обратилось к водителям с предупреждением.
Автомобилистов призывают строго соблюдать Правила дорожного движения, выдерживать безопасную дистанцию между машинами и использовать зимние шины.
Особую осторожность необходимо проявлять на горных участках дороги, где снегопад может осложнить движение транспорта.
В настоящее время соответствующие службы проводят работы по очистке дороги от снега.
Информации о закрытии перевала или введении ограничений на движение транспорта не поступало.