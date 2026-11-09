Тоо-Ашуу ждет масштабная стройка? Жапаров рассказал о новом тоннеле

В Кыргызстане рассматривают возможность строительства второго тоннеля на перевале Тоо-Ашуу. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил 8 ноября на встрече с жителями Кара-Балты, Жайылского и Панфиловского районов.

Вопрос поднял житель села Новониколаевка Марат Сагынбаев. Он выразил обеспокоенность состоянием ледников в районе перевала, предположив, что интенсивное движение автомобилей и поднимающаяся пыль способствуют их таянию.

Мужчина предложил рассмотреть меры по сохранению ледников.

В ответ Садыр Жапаров сообщил, что власти уже изучают возможность строительства еще одного тоннеля на меньшей высоте.

«Мы сейчас рассматриваем возможность строительства второго, альтернативного тоннеля на более низком участке. В будущем, даст Бог, построим другой тоннель, и тогда количество автомобилей, проезжающих через Тоо-Ашуу, сократится», — сказал президент.

Глава государства отметил, что речь о перспективном проекте.

Конкретные сроки начала строительства, стоимость и технические параметры нового тоннеля в ходе встречи не назывались.