На основании обращений граждан инспекторы регионального управления по Бишкеку и Аламединскому району службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провели проверку по факту содержания в клетках и продажи диких птиц на Ошском рынке.

В ходе проверки установлено, что гражданин незаконно содержал в клетках и продавал диких птиц — зеленушек и седоголовых щеглов. В результате птицы были выпущены из клеток на свободу.

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Кроме того, с учетом социального положения гражданина с ним проведена разъяснительная работа о недопустимости незаконного отлова и продажи диких птиц. Ему также вынесено предупреждение о недопущении подобных нарушений в дальнейшем.