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24.kg

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

10:54, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Объединенное демократическое движение Кыргызстана объявило о решении участвовать в президентских выборах 2027 года с единым кандидатом. Соответствующее заявление распространил координатор движения Мамбетжунус Абылов.

В обращении говорится, что движение намерено объединить демократические силы страны перед предстоящими выборами.

«Кыргызстан сегодня стоит перед важным политическим выбором. Концентрация власти в одних руках, ослабление верховенства закона, ограничения свободы слова и политические преследования создают серьезную угрозу демократическим ценностям», — отмечается в заявлении.

Представители движения заявили, что выступают за восстановление демократии, обеспечение верховенства закона, защиту прав человека, проведение свободных выборов и развитие политической конкуренции.

По их мнению, стране необходима не просто смена власти, а изменение системы государственного управления.

В заявлении отмечается, что Объединенное демократическое движение единогласно приняло решение о выдвижении единого кандидата в президенты из числа четырех своих представителей, успешно прошедших тестирование на знание государственного языка.

В числе претендентов названы:

Мамбетжунус Абылов — бывший председатель Центральной избирательной комиссии Кыргызстана, занимавший этот пост в 1995–1996 годах. Впоследствии возглавлял Министерство чрезвычайных ситуаций, работал послом КР в Малайзии и Турции. Один из основателей Объединенного демократического движения, его координатор. В 2011-м пытался участвовать в президентских выборах, однако не прошел регистрацию из-за результатов экзамена по государственному языку.

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Кенешбек Дуйшебаев — генерал-лейтенант, бывший председатель Государственного комитета национальной безопасности и секретарь Совета безопасности Кыргызстана. В разные годы возглавлял ГУВД Бишкека, работал заместителем министра внутренних дел, руководил Государственной службой по контролю за наркотиками. В 2022-м стал участником движения в защиту Кемпир-Абадского водохранилища.

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Бектур Асанов — бывший депутат Жогорку Кенеша, экс-губернатор Джалал-Абадской области и бывший посол КР в Пакистане. Возглавлял Государственное агентство по физической культуре и спорту, был одним из участников политических событий марта 2005 года. Известен также как руководитель партии «Эгемен Кыргызстан» и участник оппозиционных движений.

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Перизаткан Суранова — общественная и политическая активистка, занимавшаяся вопросами защиты прав женщин, местного самоуправления и развития регионов. В течение многих лет возглавляла общественный фонд «Каныкей эне», участвовала в деятельности партий «Замандаш» и «Ата Мекен». В 2022 году вошла в комитет защиты Кемпир-Абада и была задержана в рамках соответствующего уголовного дела.

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При этом в распространенном заявлении не уточняется, кто именно из перечисленных политиков будет выдвинут единым кандидатом.

Движение призвало другие демократические политические силы, представителей гражданского общества и граждан объединиться для достижения заявленных целей.

Напомним, президентские выборы в Кыргызстане назначены на 27 января 2027 года. Согласно календарному плану ЦИК, выдвижение кандидатов завершается 13 ноября 2026-го.

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