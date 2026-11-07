В Оше почтили память предков

В Оше 7 ноября прошли мероприятия ко Дню истории и памяти предков. К памятникам города возложили цветы.

По данным мэрии, церемония состоялась у мемориального комплекса «Неугасимый огонь». В ней участвовали первый заместитель мэра Оморбек Торобаев, заместитель полпреда представителя президента в Ошской области Мирлан Орозбаев и жители города. Другие заместители мэра возложили цветы к памятникам в разных районах южной столице.

День истории и памяти предков учредили в 2017 году. Его отмечают 7 и 8 ноября, отдавая дань памяти предкам и уважая национальное наследие.