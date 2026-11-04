На улице Ауэзова в Бишкеке на четыре дня ограничат движение

В Бишкеке с 5 по 8 ноября временно ограничат движение транспорта на участке улицы Мухтара Ауэзова от проспекта Чуй до улицы Сагынбая Манасчи. Об этом сообщила мэрия города.

Ограничения введут с 8.00 5 ноября до 20.00 8 ноября в связи с испытаниями новой экспериментальной технологии в сфере дорожного строительства.

Водителей просят заранее планировать маршруты, по возможности выбирать альтернативные пути объезда и учитывать временные неудобства.