В Бишкеке на четыре дня закроют перекресток Ганди и Ахунбаева

В Бишкеке с 14 по 17 ноября временно ограничат движение на перекрестке улиц Махатмы Ганди (в прошлом Муромской) и Ахунбаева, сообщили в мэрии.

По данным городских властей, на этом участке будут прокладывать водопроводные трубы и проводить строительно-монтажные работы.

В связи с этим автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться альтернативными дорогами.

Водителей и жителей города просят учитывать временные ограничения.