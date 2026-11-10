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В Бишкеке застройщики перекрыли тротуары и дороги. Житель требует объяснений

12:47, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке житель Эдил Марлис уулу поднял вопрос законности перекрытия тротуаров и участков дорог строительными компаниями. На своей странице в Facebook он опубликовал ответ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана, полученный после обращений в государственные органы.

Речь об участке тротуара по улице Исанова между проспектом Чуй и улицей Киевской, и части дороги общего пользования на улице Шопокова между улицами Жумабека и Фрунзе.

По словам горожанина, мэрия Бишкека объясняла перекрытия необходимостью обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов при строительстве высотных объектов. Однако, утверждает автор обращения, договоры о передаче этих муниципальных участков во временное пользование строительным компаниям ему не предоставили.

В опубликованном ответе Министерства строительства от 19 октября 2026 года говорится, что, согласно пункту 146 порядка выдачи документов на строительство, утвержденного приказом ведомства от 2 июля 2025 года № 93, муниципальная территория, прилегающая к строительному объекту, включая участок обязательного дополнительного благоустройства, может использоваться заказчиком в соответствии с генеральным планом строительства без дополнительного оформления.

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В письме указано, что временные строительные ограждения устанавливаются согласно генеральному плану строительства.

Однако Эдил Марлис уулу считает, что эти положения не дают однозначного ответа на вопрос, вправе ли частные застройщики перекрывать тротуары и автомобильные дороги общего пользования.

«Ни акимиаты, ни мэрия, ни прокуратура, ни Министерство строительства не могут ответить на один элементарный вопрос — какой закон Кыргызской Республики позволяет на период строительства перекрыть тротуары и улицы», — написал он.

Общественник также задается вопросом, распространяется ли подобная практика на все строительные компании, возводящие здания в непосредственной близости от дорог и тротуаров.

По его мнению, отсутствие конкретных разъяснений вызывает вопросы о равенстве условий для застройщиков и законности использования муниципальных земель.

В публикации автор высказывает предположение о возможном покровительстве отдельным строительным компаниям со стороны высокопоставленных чиновников. Но доказательств таких связей в опубликованных материалах не представлено.

Стоит отметить, что ответ Министерства строительства подтверждает наличие нормативного порядка использования прилегающих к стройке муниципальных территорий, но сам по себе не устанавливает законность перекрытия конкретных участков улиц Исанова и Шопокова.

Официальных комментариев мэрии Бишкека и строительных компаний по новым заявлениям пока нет.

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