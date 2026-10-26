Дзюдоист из Кыргызстана завоевал бронзу на международном турнире в Душанбе

Кыргызстанец Фадиль Исмагомбетов завоевал бронзовую медаль международного турнира по дзюдо «Гран-при Душанбе — 2026» в весовой категории до 100 килограммов, сообщили в Национальной федерации дзюдо Кыргызстана.

Соревнования среди спортсменов до 21 года прошли 24–25 октября в столице Таджикистана.

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В турнире, прошедшем под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF), участвовали 227 спортсменов из 19 стран.

Победителем в весовой категории до 100 килограммов стал россиянин Владимир Досяк. Серебряную медаль завоевал Николоз Заалишвили из Грузии. Еще одну бронзу получил представитель Азербайджана Давуд Намазли.