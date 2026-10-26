USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Дзюдоист из Кыргызстана завоевал бронзу на международном турнире в Душанбе

19:01, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Кыргызстанец Фадиль Исмагомбетов завоевал бронзовую медаль международного турнира по дзюдо «Гран-при Душанбе — 2026» в весовой категории до 100 килограммов, сообщили в Национальной федерации дзюдо Кыргызстана.

Соревнования среди спортсменов до 21 года прошли 24–25 октября в столице Таджикистана.

Блок YouTube

В турнире, прошедшем под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF), участвовали 227 спортсменов из 19 стран.

Победителем в весовой категории до 100 килограммов стал россиянин Владимир Досяк. Серебряную медаль завоевал Николоз Заалишвили из Грузии. Еще одну бронзу получил представитель Азербайджана Давуд Намазли.

Материалы по теме

Чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана U15 заняла второе место в группе

Чемпионат мира по борьбе. Амантур Исмаилов завоевал бронзовую медаль

Кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков в третий раз выиграл полумарафон в Туркестане

Индия хочет создать в Кыргызстане национальную федерацию крикета

Чемпионат мира по борьбе. Амантур Исмаилов проведет схватку за бронзу

Дзюдоистка Айбийке Уланбек кызы завоевала золотую медаль Азиатских параигр

Как Национальная федерация дзюдо готовит будущих чемпионов Кыргызстана

Дзюдоист Эрлан Шеров завоевал серебро Азиатских игр

Азиатские игры. Дзюдоисты Кыргызстана выбыли из борьбы за медали

Популярные новости

Бизнес

Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана U15 заняла второе место в группе

 

Вечерний дайджест: основные события 26 октября в Кыргызстане

 

В России могут перенести дату запуска новой системы найма трудовых мигрантов

 

Чемпионат мира по борьбе. Амантур Исмаилов завоевал бронзовую медаль

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 октября: днем немного потеплеет

 

Атака на Иран

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Экономика

Данияр Амангельдиев выступил на форуме ЮНКТАД в Дохе. О чем он говорил

 

В Токмоке планируют запустить полный цикл переработки шерсти на фабрике «Касиет»

 

Потенциальные потери от оползней в Центральной Азии оценили в $3,59 миллиарда

 

Нацбанк КР скорректировал минимальные требования по управлению кредитным риском

 

В Кыргызстане ускорят выдачу акцизных марок и экспортных разрешений

 

Садыру Жапарову доложили о миллиардных проектах в Тогуз-Тороуском районе

 

Власть

Трамп назвал Норвегию «дерьмовой страной» за отказ вручить ему Нобелевку

 

Дочь певицы Анжелики Кайратовой завоевала корону на конкурсе красоты в Индии

 

«Видели мы таких кризис-менеджеров». Депутат о назначении главы «Кыргызфармация»

 

КФС передумал менять лимит на легионеров после обращения футбольных клубов

 

Минздрав обвинили в срыве поставок лекарств для онкобольных

 

США хотят выдвинуть экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генсека ООН

 

Ситуация вокруг Украины

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 

Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

 

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта — Зеленский

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18