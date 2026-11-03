Дзюдоистка Айша Кыялбекова завоевала бронзу юношеской Олимпиады

Дзюдоистка Айша Кыялбекова завоевала бронзовую медаль юношеских Олимпийских игр в Сенегале. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

По его данным, девушка выступала в весовой категории до 63 килограммов.

В первой схватке 16-летняя кыргызстанка иппоном победила спортсменку из Кореи, но в полуфинале уступила представительнице Германии.

В поединке за третье место кыргызстанка одержала вверх над спортсменкой из Туниса.

Награда стала для Кыргызстана первой на этих Играх.