Итальянец 24 года собирал монеты по одному центу и накопил 2,7 тонны мелочи

Итальянский почтальон Бруно Сальви за 24 года собрал около 1,2 миллиона монет номиналом один евроцент. Их общая стоимость превышает 11,7 тысячи евро, а вес составляет 2,7 тонны. Коллекцию мужчина хранит в 28 стеклянных бутылях.

Увлечение началось еще в детстве со сбора старых лир. Монетами с Сальви делились даже жители города, которым он доставлял почту.

Из-за большого веса коллекции на лестничном пролете дома появились трещины, поэтому монеты пришлось перенести на нижние этажи.

Теперь 67-летний мужчина хочет увеличить собрание до 1,5 миллиона монет.