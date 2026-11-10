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Кыргызстанец Бектур Жоробеков завоевал золото чемпионата мира по кикбоксингу

08:36, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Кыргызстанец Бектур Жоробеков завоевал золото чемпионата мира по кикбоксингу. Турнир по версии Xtreme Fighting Championship состоялся в Италии.

Наш спортсмен был заявлен в весовой категории до 77 килограммов.

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В первом поединке он победил Эрика Дениса из Франции и вышел в финал, где соперником стал представитель Италии Анджело Палермо.

В решающей схватке Бектур Жоробеков одержал победу. Он выиграл золото и стал чемпионом мира 2026 года.

Отметим, что в октябре кыргызстанец завоевал золотые медали на турнире WFMC (Ultimate World Championships 2026), который проходил в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.
Бектур Жоробеков выступал в весовой категории до 75 килограммов среди спортсменов старше 46 лет. Он стал чемпионом мира сразу в двух дисциплинах — К-1 и Kick Light.

Xtreme Fighting Championships (XFC) — это международная организация, которая занимается промоушеном смешанных единоборств (ММА).

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