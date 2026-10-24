Маньяки против Декстера и памяти Меттью Перри: новые сериалы следующей недели

С 23 октября по 1 ноября главными стриминговыми релизами станут триллеры и социальные драмы. Ключевое место в сетке вещания занимают продолжение криминальной франшизы «Декстер: Воскрешение» и четвертый сезон исторической драмы «Позолоченный век». Оригинальный сектор представлен остросюжетным сериалом «Ноктюрн», ретро-драмой «Красота» и документальным фильмом «Эпизод о Мэттью Перри».

1 «Декстер: Воскрешение», триллер, второй сезон (30 октября)

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Второй сезон продолжит противостояние Декстера Моргана (Майкл С. Холл) и его сына Харрисона (Джек Олкотт) с новыми опасными противниками в Нью-Йорке. Главным антагонистом станет Дон Фрамт по прозвищу «Нью-Йоркский Потрошитель», которого сыграет Брайан Кокс. Он когда-то терроризировал город, а теперь продолжает измываться над теми, кто выжил после встреч с ним.

К противостоянию добавятся еще двое опасных убийц — Рэй Баллард («Сонный незнакомец») в исполнении Гэбриела Луны и Оуэн Старк («Убийца пяти боро»), которого сыграет Дэн Стивенс.

2 «Красота», драма, премьера (30 октября)

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СССР. 1989. Директор дома культуры Вера организовывает первый конкурс красоты в стране, чтобы помочь молодым девушкам поверить в себя и открыть новые перспективы. Но через два года мечты рушатся: Союза больше нет, а вместе с ним — и денег. Чтобы сохранить конкурс, Вера с трудом находит новых спонсоров. И только потом понимает, что ее огромное желание изменить страну с помощью красоты становится разменной монетой для богатых коммерсантов.

3 «Ноктюрн», криминал, премьера (30 октября)

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Бывший солдат Джона Линн (Лив Шрайбер) пытается начать спокойную жизнь в Пенсильвании. Но прошлое не отпускает: его семью начинает преследовать серийный убийца Юрек Вальтер. Герою придется вновь столкнуться с насилием, защитить близких и выяснить, что связывает преступника с его собственной историей. Идиллию тихого городка разрушают страх, тайны и опасная охота, в которой охотник и жертва могут поменяться местами.

4 «Позолоченный век», историческая драма, четвертый сезон (1 ноября)

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Действие разворачивается в XIX веке. В центре событий — юная девушка по имени Мариан Брук. Оставшись без отца, который был военнослужащим, она отправляется в Нью-Йорк, где над ней берут опеку тетушки-традиционалистки. В скором времени героиня оказывается вовлечена в жизнь состоятельных людей, которые живут с ними по соседству. Супруга железнодорожного магната изо всех сил пытается пробить себе дорогу в высшее общество.

5 «Эпизод о Мэттью Перри», документальный, премьера (27 октября)

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Документальный сериал рассказывает о голливудском успехе, активной общественной деятельности и трагической смерти любимого звезды сериала «Друзья» — как об этом рассказывают его ближайшие друзья.