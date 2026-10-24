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Кыргызстанка пробежала на полумарафоне в Турции с сыном в коляске

15:49, 24 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Кыргызстанка Айзада Талант пробежала 10 километров на полумарафоне в турецком городе Чорлу, толкая перед собой коляску с 17-месячным сыном. Она финишировала за 1 час 23 минуты и ни разу не остановилась.

Забег Çorlu Yarı Maratonu прошел 18 октября 2026 года в провинции Текирдаг. Айзада призналась, что перед стартом волновалась и не была уверена, что сможет преодолеть всю дистанцию. В студенческие годы она увлекалась легкой атлетикой и бегом, но последние десять лет не бегала на такие расстояния.

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Для кыргызстанки забег стал личным достижением. Она считает, что даже после долгого перерыва можно попробовать что-то сложное и поверить в свои силы.

«Я верю, что материнство не должно означать отказ от собственных целей, интересов и мечтаний. Даже с маленьким ребенком можно продолжать развиваться, пробовать новое и открывать в себе силы, о которых раньше не подозревала», — рассказала она.

Айзада хочет поделиться своей историей с другими женщинами и молодыми мамами, чтобы показать: рождение ребенка не мешает заниматься любимым делом и ставить перед собой новые цели.

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