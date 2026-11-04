Кыргызстан внес 1 миллион долларов в трастовый фонд СПЕКА

В Бишкеке 4-5 ноября проходит экономический форум Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) «Развитие взаимосвязанности в интересах устойчивого развития в регионе». Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции.

По данным ведомства, Кыргызстан в период председательства в СПЕКА в 2026 году определил развитие транспортной взаимосвязанности и укрепление транзитного потенциала региона одним из ключевых приоритетов.

На форуме выступил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Он отметил, что проведение форума в Бишкеке приобретает особое значение в год председательства Кыргызской Республики в СПЕКА.

По данным Минэкономики, КР первой в регионе присоединилась к Железнодорожной конвенции ООН и внесла средства в фонд СПЕКА.

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Заместитель Генерального секретаря ООН Армида Салсия Алишахбана в своем выступлении поблагодарила за взнос Кыргызстана в многопартнерский трастовый фонд СПЕКА в размере 1 миллиона долларов.

Она обозначила три приоритета регионального сотрудничества: укрепление транспортных и торговых связей, развитие цифровой взаимосвязанности и обеспечение устойчивого и инклюзивного развития. По словам заместителя генсека ООН, для стран региона, большинство из которых не имеют выхода к морю, эти направления важны для снижения издержек, привлечения инвестиций и укрепления экономической устойчивости.

На полях экономического форума состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

По итогам форума предполагается представить проект итогового документа — Бишкекскую декларацию, отражающую региональные приоритеты и направления дальнейшего сотрудничества государств СПЕКА.

СПЕКА — это специальная программа ООН, созданная для поддержки экономического сотрудничества и развития стран Центральной Азии и Азербайджана. В нее входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан.





