Денежный дождь в Астане. СМИ сообщили о задержании крупных чиновников

В Астане возле жилого комплекса Atlant-6 обнаружили чемоданы с долларовыми купюрами. Одновременно казахстанские СМИ сообщили о возможном задержании руководителей двух крупнейших государственных структур — национальной компании «Казахстан темир жолы» и фонда «Самрук-Казына».

Как пишет Centralmedia24, деньги обнаружили у жилого комплекса на улице Кунаева в Есильском районе столицы Казахстана. По данным издания, на место прибыли сотрудники полиции.

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В социальных сетях распространяются сообщения, что чемодан с деньгами якобы выбросили из окна здания. Официального подтверждения этому пока нет.

На фоне произошедшего Centralmedia24 со ссылкой на анонимные источники сообщило о задержании председателя правления «Казахстан темир жолы» Елжаса Отыншиева и руководителя фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова.

По данным издания, Отыншиева якобы задержали сотрудники Комитета национальной безопасности в столичном лаунж-баре «Танжир».

Источники журналистов утверждают, что обоих руководителей подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Сообщается, что они могут проходить по одному уголовному делу.

Официального подтверждения задержаний и связи найденных денег с предполагаемым расследованием пока нет.

В пресс-службе фонда «Самрук-Казына» на запрос Tengrinews.kz не подтвердили и не опровергли информацию о задержании Нурлана Жакупова. Там заявили, что воздерживаются от комментариев до получения официальных сведений от уполномоченных органов.

Елжас Отыншиев возглавил национальную железнодорожную компанию Казахстана в июле 2026 года. Ранее он занимал руководящие должности в группе «Самрук-Казына».

Нурлан Жакупов руководит фондом «Самрук-Казына» с 2023 года. Фонд управляет крупными государственными активами Казахстана, включая предприятия нефтегазовой, транспортной, энергетической и телекоммуникационной отраслей.

Обстоятельства обнаружения долларов, их сумма и принадлежность устанавливаются. Официальных комментариев КНБ и правоохранительных органов о предполагаемых задержаниях на момент публикации нет.