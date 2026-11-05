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Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

17:22, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анвар АБДУЛЛАЕВ

Посольство Кыргызстана в России направило в МИД РФ ноту с просьбой обеспечить скорейшее возвращение на родину кыргызстанца Элистана Токтогулова. Об этом 5 ноября сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

Поводом стал репортаж СМИ о гражданине КР, оказавшемся в одной из воинских частей на территории России в результате мошеннических действий неустановленных лиц.

Посольство также обратилось в компетентные органы России с просьбой проверить обстоятельства произошедшего, установить виновных и привлечь их к ответственности в соответствии с законом.

Дипломаты поддерживают постоянную связь с близкими Элистана Токтогулова. В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле, работа по оказанию необходимой помощи продолжается.

МИД призвал граждан внимательно изучать контракты и другие договоры перед подписанием, обращая особое внимание на обязательства и правовые последствия. Ведомство заверило, что продолжит содействовать защите прав и законных интересов кыргызстанцев за рубежом.

Напомним, 4 ноября в Манасе родственники 21-летнего Элистана Токтогулова обратились к властям с просьбой помочь вернуть его домой. По словам брата Баястана Куштарбек уулу, молодой человек нашел через Instagram предложение работы в России. Ему обещали трудоустройство грузчиком, охранником или автомехаником с зарплатой от 105 тысяч до 110 тысяч рублей.

Родные утверждают, что после приезда в Россию его обманули и под угрозами принуждают отправиться на войну в Украину.

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