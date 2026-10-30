Кыргызстан готовится к запуску лаборатории для исследования токсичных металлов

В Национальном институте общественного здоровья (НИОЗ) готовят к запуску лабораторию для высокоточного определения токсичных металлов.

Как сообщает Республиканский центр укрепления здоровья, ключевое оборудование — масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой, или ICP-MS.

В первую очередь здесь планируют исследовать содержание свинца и других токсичных металлов в крови.

Само создание лаборатории стало возможным благодаря проекту «Усиление систем здравоохранения для снижения воздействия свинца», который реализуется в Кыргызстане с 2023 года при участии Министерства здравоохранения и ОО «Экоис-Бишкек».

Помимо закупки и доставки в страну такого дорогостоящего оборудования подготовлено помещение, созданы необходимые условия для работы с высокочувствительным прибором, оформлены необходимые документы и разрешения.

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В центре сообщили, что сотрудники НИОЗ уже обладают знаниями и навыками работы с подобным оборудованием. В рамках проекта их обучение и повышение квалификации будут продолжены.

После запуска лаборатория позволит проводить исследования токсичных металлов внутри страны.

Отмечается, что это важный шаг для развития национальных возможностей лабораторного контроля и получения данных, необходимых для оценки воздействия свинца и других опасных веществ на здоровье населения.