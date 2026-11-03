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24.kg

Кыргызстан будет самостоятельно разрабатывать три месторождения золота в Таласе

14:22, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Кыргызстан планирует самостоятельно, без продажи лицензий инвесторам, разрабатывать месторождения Талды-Булак, Андаш и Бала-Чычкан. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с жителями Айтматовского и Манасского районов Таласской области.

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По его словам, для реализации этих планов в ОАО «Кыргызалтын» сформирована команда специалистов. При этом государство уже самостоятельно ведет разработку месторождений Тоголок, Кызыл-Омпол и Ункур-Таш, обеспечив проекты финансированием, техникой, оборудованием и квалифицированными кадрами.

Глава государства подчеркнул, что при освоении месторождений особое внимание будет уделяться вопросам экологии.

Он также сообщил, что в законодательство внесены изменения, предусматривающие долю государства в размере 30 процентов во всех проектах по разработке месторождений.

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Отдельно Садыр Жапаров остановился на работе месторождения Джеруй в Таласской области. Его разрабатывает компания «Альянс Алтын», на предприятии работают около тысячи человек, большинство из которых — жители региона.

По словам президента, только за девять месяцев 2026 года от деятельности предприятия в государственную казну поступило 20 миллиардов сомов в виде налогов и других платежей.

«Раньше мы радовались поступлениям в размере 5 миллиардов сомов от «Кумтора», а сегодня только одно месторождение Джеруй обеспечивает поступления в четыре раза больше», — подчеркнул он.

Садыр Жапаров рассказал о планах по освоению месторождения Жетим-Тоо.

Согласно озвученным планам, в 2031-2032 годах завершится разработка карьера на Кумторе, после чего всю технику направят на Жетим-Тоо.

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Также глава государства сообщил, что с 2021 года компания «Альянс Алтын» перечислила в местные фонды развития более 3,5 миллиарда сомов. Из этой суммы 50 процентов направляется в Фонд развития Таласской области, 30 процентов — в Фонд развития Таласского района, а оставшиеся 20 процентов поступают в бюджет айыльного аймака Шумкар-Уя, где расположено месторождение.

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