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«Кумтор» удвоил перечисления государству: за девять месяцев почти $628 миллионов

09:46, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

ЗАО «Кумтор Голд Компани» продолжает демонстрировать уверенный рост финансовых показателей. По итогам девяти месяцев 2026-го компания перечислила государству 627 миллионов 824 тысячи долларов в виде налогов, дивидендов и других обязательных платежей.

Это более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда общая сумма перечислений составляла 309 миллионов 904 тысячи долларов.

Положительная динамика наблюдается и по другим ключевым финансовым показателям компании.

Выручка «Кумтора» за январь — сентябрь этого года составила 1 миллиард 12,8 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, когда она составляла 735,8 миллиона долларов. Рост достиг почти 38 процентов.

Для сравнения: за девять месяцев 2024 года выручка предприятия составляла 579,8 миллиона долларов, а в 2023-м — 558,2 миллиона долларов. Таким образом, за три года этот показатель вырос более чем на 80 процентов.

Существенно увеличилась и чистая прибыль «Кумтор Голд Компани». За девять месяцев она достигла 548,4 миллиона долларов, что на 71 процент превышает результат аналогичного периода прошлого года — 320,2 миллиона долларов.

Особенно показательна динамика последних лет. Если за девять месяцев 2023 года чистая прибыль «Кумтора» составляла 173,2 миллиона долларов, а в 2024-м — 216,6 миллиона долларов, то в 2026 году она превысила отметку в полмиллиарда долларов. Таким образом, всего за три года чистая прибыль компании выросла более чем втрое.

Значительный рост отмечается и по налоговым поступлениям. Так, за январь — сентябрь «Кумтор» выплатил 277,8 миллиона долларов в виде налогов и других обязательных платежей. Это почти на 74 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда сумма составляла 159,9 миллиона долларов.

Для сравнения: за девять месяцев 2024-го соответствующие выплаты составили 114,7 миллиона долларов, а в 2023 году — 124,2 миллиона долларов.

Таким образом, финансовые результаты девяти месяцев 2026-го подтверждают устойчивую положительную динамику деятельности ЗАО «Кумтор Голд Компани». Рост выручки и чистой прибыли сопровождается значительным увеличением перечислений государству, что свидетельствует о возрастающем вкладе компании в экономику Кыргызской Республики.

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