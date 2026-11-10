Кабмин одобрил изменения в инвестиционное соглашение по Кумтору

Кабинет министров Кыргызстана одобрил проект дополнительного соглашения к пересмотренному инвестиционному соглашению по золоторудному месторождению Кумтор. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ касается инвестиционного соглашения, заключенного 6 июня 2009 года между правительством Кыргызстана, канадской компанией Centerra Gold Inc., а также компаниями «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани».

Как отмечается в постановлении, изменения связаны с выходом Centerra Gold из проекта «Кумтор» и необходимостью обеспечить бесперебойную и эффективную работу месторождения.

Также документ направлен на реализацию соглашения от 26 декабря 2023 года о прекращении действия ранее заключенного стратегического соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций, а также одностороннего обязательства «Кумтор Голд Компани» от 7 августа 2019 года.

Согласно постановлению, кабинет министров одобрил проект дополнительного соглашения к пересмотренному инвестиционному соглашению 2009 года.

ОАО «Кыргызалтын» и ЗАО «Кумтор Голд Компани» рекомендовано принять необходимые меры, вытекающие из постановления. Государственным органам поручено оказать содействие в его реализации в пределах своих полномочий.

При этом конкретные изменения финансовых, инвестиционных или экологических обязательств сторон в опубликованном тексте постановления не раскрываются.

Напомним, в 2022 году Кыргызстан и канадская компания Centerra Gold завершили урегулирование спора вокруг Кумтора. В результате месторождение перешло под контроль кыргызской стороны, а Centerra вышла из проекта.